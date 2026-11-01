Матч Лівий берег – Буковина перенесено на невизначений термін

Поєдинок 11 туру чемпіонату України між Лівим берегом та Буковиною перенесено на невизначений термін.

Про це повідомила пресслуба "лелек".

Рішення зумовлене тривалою повітряною тривогою в Київській області, зокрема в деяких районах понад 22 години.

Зазначимо, що сам матч розпочався ще 31 жовтня і футболісти встигли відіграти перший тайм, пішовши на перерву за рахунку 0:1 на користь чернівчан – голом відзначився Груша. Нову дату та час визначить Дирекція УПЛ.

Лівий берег наразі посідає 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату з 8 очками в активі. У чернівецького колективу 11-та позиція та 9 балів в активі.

Напередодні тур відкрив Шахтар, комфортно перегравши Оболонь. Також Чорноморець у Рівному переграв Верес.