Знав, що цей гол прийде: Ярмоленко – про бомбардирський рекорд в УПЛ

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко відреагував на встановлений бомбардирський рекорд у чемпіонаті України, який стався у матчі з Кривбасом (2:0).

Його слова передає пресслужба клубу.

На 43-й хвилині Ярмоленко реалізував пенальті. Тепер на його рахунку 125 забитих м'ячів в Українській Прем'єр-лізі. Він побив рекорд Максима Шацьких (124 голи), який тримався понад 10 років.

"Передчуття напередодні матчу, що сьогодні саме той історичний день? Ні, такого не було. Готувався до гри у звичному режимі. Знав, що цей гол прийде. Зокрема, матчі з Кудрівкою мав багато нереалізованих моментів. Найголовніше концентруватися на тренувальному процесі й робити те, що потрібно. Тоді все буде добре", – сказав гравець.

Попри встановлення рекорду, Ярмоленко зазначив, що не втратив мотивації перед наступними матчами.

"Я завжди казав, що якщо зникає мотивація, то потрібно закінчувати з футболом. Зараз маю мотивацію, водночас є багато питань щодо здоров'я. Дуже радий, що мені вдалося перевершити цей рекорд. Перевершити досягнення такого великого майстра, як Максим Шацьких – не порожній звук. Багато вчився на його матчах, а також він дуже допоміг мені на початку кар'єри. Дійсно дуже приємно перевершити його рекорд", – підсумував Ярмоленко.

Раніше досвідченого вінгера з цим досягненням вже привітав головний тренер національної збірної Андреа Мальдера.