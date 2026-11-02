Мальдера привітав Ярмоленка зі статусом найкращого бомбардира в історії чемпіонатів України

Головний тренер збірної України привітав вінгера Динамо Андрія Ярмоленка з перевершенням рекорда Максима Шацьких.

Фахівець опублікував звернення у власних соцмережах.

"Гравець, якого я мав задоволення тренувати та з яким мені пощастило бути знайомим.

Я дуже радий за тебе! Це досягнення, яке вписало тебе в історію великої країни", – написав Мальдера.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко забив у ворота Кривбаса в матчі 11 туру УПЛ – цей гол став 125-м для вінгера в межах чемпіонатів України, що дозволило йому перевершити досягнення ексфорварда Динамо Максима Шацьких.

Третє місце у списку бомбардирів посідає Сергій Ребров, який оформив протягом ігрової кар'єри 123 взяття воріт.

Першим забитим м'ячем в українській першості Ярмоленко відзначився 11 травня 2008 року. Він вийшов з лави запасних на 83-й хвилині у матчі проти полтавської Ворскли та забив переможний гол (2:1).

Окрім того, досвідчений вінгер має за спиною 126 матчів у складі збірної України. Йому не вистачає лише одного забитого м'яча, аби повторити рекорд результативності Андрія Шевченка (48 голів).