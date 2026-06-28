ПАР і Канада відкривають плейоф: анонс першого матчу 1/16 фіналу ЧС-2026

На чемпіонаті світу-2026 стартує стадія плейоф. Вперше в історії Мундіалів боротьба за трофей розпочинається з 1/16 фіналу. У стартовому матчі цієї стадії зустрінуться другі команди груп A та B – збірні Південної Африки й Канади. Переможець протистояння здобуде путівку до 1/8 фіналу та продовжить боротьбу за трофей.

Розклад 18-го дня ЧС-2026

Програма 18-го ігрового дня ЧС-2026 складатиметься лише з одного поєдинку. Зустріч між збірними ПАР та Канади розпочнеться о 22:00 за київським часом, що буде зручно для перегляду українським уболівальникам.

Неділя, 28 червня

22:00. ПАР – Канада (1/16 фіналу)

Зустріч дебютантів плейоф ЧС

Стартова гра 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними ПАР і Канади відбудеться на арені "Соу-Фай Стедіум" в американському Інглвуді. До цього матчу канадці проводили всі свої поєдинки вдома.

Вперше з 2002 року у плейоф зустрінуться два дебютанти цієї стадії турніру. На своїх попередніх Мундіалях південноафриканцям та канадцям не вдавалося подолати груповий раунд.

"Бафана Бафана" розпочала Мундіаль з поразки від Мексики (0:2), де арбітр показав три червоні картки учасникам зустрічі. У наступному турі підопічні Уго Брооса лише за сім хвилин до завершення матчу врятувалися від поразки в ключовому протистоянні з Чехією (1:1).

Вирішальним для збірної ПАР став матч проти Південної Кореї (1:0), де гол Тапело Масеко приніс "Бафана Бафана" історичний вихід до плейоф. У групі А команда Уго Брооса випередила Південну Корею та Чехію, що вже викликає повагу. До речі, 74-річний бельгієць стане найстаршим головним тренером, який керуватиме збірною в матчі плейоф чемпіонату світу.

Уго Броос вивів ПАР до 1/16 фіналу x.com/BafanaBafana

Збірна Канади з третьої спроби пробилася до плейоф. У квартеті В "червоні" здобули чотири бали у трьох поєдинках. На старті команда Джессі Марша зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1). У другому турі канадці розгромили Катар (6:0), а в заключному матчі поступилися Швейцарії (1:2), посівши друге місце у групі.

Історія протистояння ПАР і Канади

До чемпіонату світу-2026 суперники зустрічалися одного разу в товариському матчі, який відбувся у листопаді 2007 року. Тоді перемогу з рахунком 2:0 святкували південноафриканці. Героєм матчу став атакувальний півзахисник Теко Модісе, який оформив дубль.

Відтоді багато що змінилося, і тепер саме збірна Канади вважається фаворитом цього протистояння.

20.11.2007. ПАР – Канада 2:0

Кадрова ситуація та оптимальні склади

Напередодні матчу з Канадою до складу ПАР після дискваліфікації повернувся опорний півзахисник Тебого Мокоена. Натомість Темба Зване, який був вилучений у матчі-відкритті проти Мексики, надалі не зможе допомогти команді.

Українським уболівальникам буде цікаво поспостерігати за центральним захисником Іме Оконом. Взимку 2025 року футболіст був близький до переходу в київське Динамо, однак трансфер зрештою не відбувся.

Іме Окон і Олександр Шовковський ФК Динамо

Через травму канадцям не допоможе півзахисник Марсель Ісмаель Коне, який зламав ногу в матчі проти Катару. Натомість Альфонсо Девіс (Баварія), Джонатан Девід (Ювентус) та інші лідери канадців готуються до гри без обмежень.

ПАР: Вільямс – Мудау, Мбоказі, Окон, Модіба – Мбата, Мокуна – Масеко, Мофокенг, Апполліс – Макгопа

Вільямс – Мудау, Мбоказі, Окон, Модіба – Мбата, Мокуна – Масеко, Мофокенг, Апполліс – Макгопа Канада: Крепо – Джонстон, де Фужроль, Корнеліус, Ларейя – Б'юкенен, Ейштакіу, Саліба, Ахмед – Девід, Ларін

Збірна Канади x.com/CanadaSoccer

З ким зіграє переможець матчу ПАР – Канада

У 1/8 фіналу переможець цієї пари зустрінеться з сильнішим у протистоянні між Нідерландами та Марокко – одного з центральних поєдинків цієї стадії.

Цей поєдинок 1/8 фіналу відбудеться 4 липня на стадіоні у Х'юстоні.

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.