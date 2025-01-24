Шовковський вказав на двері захиснику, який змарнував свій другий шанс на зборах Динамо

Африканський захисник Іме Окон, який отримав від тренерського штабу Динамо другий шанс проявити себе на турецькому зборі, все ж не виправдав очікувань.

За інформацією ТаТоТаке, Динамо остаточно вирішило відмовитися від послуг африканця.

Повідомляється, що вчора, 23 січня, південноафриканський захисник складав останній іспит Олександру Шовковському, зігравши 90 хвилин у спарингу проти косовського Ллапі (2:2).

Втім, незважаючи на всі старання 20-річного центрбека тренерський штаб киян вирішив остаточно відмовитися від послуг Окона.

Попередньо південноафриканський захисник мав провести на перегляді в таборі киян сім днів, однак тренери вирішили залишити його ще на тиждень.

Окон наразі є основним гравцем команди СуперСпорт Юнайтед з Південно-Африканської Республіки, а також кандидатом у збірні ПАР та Нігерії (може обирати національну команду).

Раніше повідомлялося, що Динамо в зимове трансферне вікно планує підписати захисника та вінгера.