Унікальна серія Мессі, Кейн перевершив Лінекера, сформована сітка плейоф: підсумки 17 дня ЧС-2026

На чемпіонаті світу-2026 завершився груповий етап. В 17-й ігровий день Англія та Хорватія оформили вихід до плейоф із групи L, Колумбія зберегла перше місце в квартеті K, Аргентина продовжила переможну серію, а Алжир та Австрія подарували вболівальникам найрезультативніший матч дня.

Результати 17-го ігрового дня ЧС-2026

Неділя, 28 червня

Англія виграла групу, Кейн встановив історичний рекорд

Збірна Англії без проблем обіграла Панаму, яка була близькою до першого очка на турнірі. Після безгольового першого тайму рахунок відкрив Джуд Беллінгем, а вже за п'ять хвилин Гаррі Кейн подвоїв перевагу англійців.

Саме цей м'яч зробив Кейна одноосібним найкращим бомбардиром Англії в історії чемпіонатів світу. Форвард випередив легендарного Гарі Лінекера.

Відеоогляд матчу Панама – Англія

Найкращим гравцем матчу став Джуд Беллінгем. Півзахисник мадридського Реала не лише відкрив рахунок, а й віддав результативну передачу на Кейна.

Історичний асист Модрича вивів Хорватію у плейоф

У паралельному матчі Хорватія здолала Гану з рахунком 2:1 та піднялася на друге місце групи.

На 31-й хвилині Петар Сучич дальнім ударом відкрив рахунок. Після перерви Лукассен відновив рівновагу, однак наприкінці зустрічі Влашич замкнув подачу Луки Модрича з кутового.

40-річний капітан хорватів став найстаршим автором результативної передачі в історії чемпіонатів світу.

Відеоогляд матчу Хорватія – Гана

Нагороду найкращого гравця матчу 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу Хорватія – Гана отримав півзахисник "полум'яних" Петар Сучич.

Your votes are in – Petar Sučić is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👏



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/0iA8BPuzNy — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026

У підсумку Англія виграла групу L, Хорватія стала другою, а Гана, попри поразку, також пробилася до плейоф як одна з найкращих команд, що посіли треті місця. Панама з нулем очок завершила турнір на останньому місці.

ДР Конго оформила дебютну перемогу, Узбекистан залишився без очок

Узбекистан був близький до історичного результату. Уже на 10-й хвилині Елдор Шомуродов красивим ударом перекинув м'яч через воротаря та вивів свою команду вперед.

Втім, після перерви ДР Конго повністю переломила перебіг зустрічі. Вісса реалізував пенальті, Маєле вивів африканців вперед, а наприкінці матчу той же Вісса оформив дубль.

ДР Конго здобула дебютну перемогу на чемпіонатах світу, а Йоан Вісса став першим футболістом в історії своєї збірної, який забив три голи на Мундіалях.

Відеоогляд матчу ДР Конго – Узбекистан

Саме нападника Ньюкасла було визнано найкращим гравцем зустрічі.

Yoane Wissa earns the Superior Player of the Match trophy. ✨#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/GEripaN23Z — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Колумбія втримала перше місце, Роналду без гола

Центральний матч групи K між Колумбією та Португалією завершився без забитих м'ячів.

Колумбійці створили більше небезпечних моментів, а вже у компенсований час навіть відправили м'яч у сітку, однак після перегляду VAR гол був скасований.

Кріштіану Роналду був непомітним на полі й отримав одну з найнижчих оцінок у складі португальців за версією SofaScore. Вдруге на ЧС-2026 зірковий португалець залишив поле без забитого м'яча.

Відеоогляд матчу Колумбія – Португалія

Голкіпер збірної Португалії Діогу Кошта, який зберіг свої ворота "сухими", отримав нагороду найкращого гравця матчу.

Diogo Costa takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 🔥



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/20hKaStyvz — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

До плейоф із групи K вийшли Колумбія, Португалія та ДР Конго. Узбекистан завершив дебютний чемпіонат світу без набраних очок.

Мессі продовжив історичну серію

Аргентина ще до початку матчу гарантувала собі перше місце у групі, тому Ліонель Скалоні випустив напіврезервний склад, а Ліонель Мессі розпочав зустріч на лаві запасних.

Попри це аргентинці ще до перерви забезпечили комфортну перевагу завдяки голам Ло Чельсо та Мартінеса.

Після того як Йорданія скоротила відставання, на поле вийшов Мессі. На 80-й хвилині капітан "Альбіселесте" майстерно реалізував штрафний удар та встановив ще один історичний рекорд.

Відеоогляд матчу Йорданія – Аргентина

39-річний аргентинець став першим футболістом в історії, який забивав у семи матчах чемпіонатів світу поспіль.

Півзахисник збірної Аргентини Джовані Ло Чельсо, який відкрив рахунок у матчі з Йорданією, отримав нагороду найкращого гравця зустрічі.

The fans have spoken – Giovani Lo Celso is your @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🌟



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/leTY2v5SKk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Алжир і Австрія влаштували найрезультативніший матч дня

Для виходу до плейоф обидві команди влаштовувала нічия, однак суперники подарували справжній трилер.

На третій компенсованій хвилині Ріяд Махрез оформив дубль і, здавалося, приніс Алжиру перемогу. Проте вже через три хвилини Саша Калайджич після скидки партнера зрівняв рахунок і врятував Австрію від поразки.

Відеоогляд матчу Алжир – Австрія

Автор дубля алжирець Ріяд Марез отримав нагороду найкращого гравця матчу.

Your Superior Player of the Match is Riyad Mahrez. ⚽



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/5oDTZLxES0 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Підсумкова нічия 3:3 забезпечила вихід до плейоф обом командам. Разом із ними з групи J до 1/16 фіналу пробилася Аргентина. Йорданія з трьома поразками залишає турнір.

Усі пари 1/16 фіналу ЧС-2026

За підсумками групового раунду сформувалися усі пари 1/16 фіналу, який стартує вже 28 червня.

Збірна Аргентини на цій стадії зустрінеться із сенсаційною командою Кабо-Верде, Франція протистоятиме Швеції, а Іспанія зіграє з Австрією. Цікавим обіцяє бути поєдинок Португалії та Хорватії, а також Бразилії та Японії.

28.06 | 22:00 | ПАР – Канада

29.06 | 20:00 | Бразилія – Японія

29.06 | 23:30 | Німеччина – Парагвай

30.06 | 04:00 | Нідерланди – Марокко

30.06 | 20:00 | Кот-д'Івуар – Норвегія

01.07 | 00:00 | Франція – Швеція

01.07 | 04:00 | Мексика – Еквадор

01.07 | 19:00 | Англія – ДР Конго

01.07 | 23:00 | Бельгія – Сенегал

02.07 | 03:00 | США – Боснія і Герцеговина

02.07 | 22:00 | Іспанія – Австрія

03.07 | 02:00 | Португалія – Хорватія

03.07 | 06:00 | Швейцарія – Алжир

03.07 | 21:00 | Австралія – Єгипет

04.07 | 01:00 | Аргентина – Кабо-Верде

04.07 | 04:30 | Колумбія – Гана

Гонка бомбардирів ЧС-2026

Аргентинець Ліонель Мессі впевнено утримує лідерство в списку бомбардирів ЧС-2026. На рахунку форварда вже 6 голів і він випереджає найближчих конкурентів на два м'ячі.

1. Ліонель Мессі (Аргентина) – 6 голів (3 матчі)

2. Кіліан Мбаппе (Франція) – 4 голи (3 матчі)

3. Усман Дембеле (Франція) – 4 голи (3 матчі)

4. Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4 голи (3 матчі)

5. Ерлінг Голанд (Норвегія) – 4 голи (2 матчі)

Що далі на ЧС-2026?

28 червня на чемпіонаті світу-2026 стартує стадія плейоф. У першому матчі 1/16 фіналу зустрінуться збірні Південної Африки та Канада. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.