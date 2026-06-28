Визначилися усі пари 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026

На чемпіонаті світу 2026 з футболу, що проходить у США, Канаді та Мексиці, визначилися всі пари 1/16 фіналу турніру.

До стадії плейоф пройшли по два перших місця з кожної групи, а також 8 кращих збірних, що посіли треті місця у квартетах.

Зокрема, в 1/16 фіналу збірна Аргентини зустрінеться із сенсаційною командою Кабо-Верде, яка вийшла у плейоф, зігравши три поєдинки внічию. Норвегія у 1/16 фіналу протистоятиме Кот-д'Івуару, Франція проведе матч зі Швецією, Іспанія – з Австрією, а Алжир – зі Швейцарією.

Усі пари 1/16 фіналу ЧС-2026

28.06 | 22:00 | ПАР – Канада

29.06 | 20:00 | Бразилія – Японія

29.06 | 23:30 | Німеччина – Парагвай

30.06 | 04:00 | Нідерланди – Марокко

30.06 | 20:00 | Кот-д'Івуар – Норвегія

01.07 | 00:00 | Франція – Швеція

01.07 | 04:00 | Мексика – Еквадор

01.07 | 19:00 | Англія – ДР Конго

01.07 | 23:00 | Бельгія – Сенегал

02.07 | 03:00 | США – Боснія і Герцеговина

02.07 | 22:00 | Іспанія – Австрія

03.07 | 02:00 | Португалія – Хорватія

03.07 | 06:00 | Швейцарія – Алжир

03.07 | 21:00 | Австралія – Єгипет

04.07 | 01:00 | Аргентина – Кабо-Верде

04.07 | 04:30 | Колумбія – Гана

Додамо, що вперше в історії у плейоф зіграють одразу 32 команди. На Мундіалях 1986-2022 років у стадії матчів на вибування брали участь 16 збірних.

Перший поєдинок 1/16 відбудеться 28 червня о 22:00 за київським часом – ПАР та Канада розіграють путівку до 1/8.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 4-7 липня, чвертьфінали заплановані на 9-11 липня, а півфінали пройдуть 14-15 липня.

Фінал турніру 19 липня прийматиме "Мет-Лайф Стедіум" в американському місті Іст-Ратерфорд.