Мексика зганьбила Чехію, Південна Африка обіграла Південну Корею на ЧС-2026

У ніч проти 25 червня закінчилися два поєдинки групи А, у яких Мексика переграла Чехію, а Південна Корея поступилася Південній Африці.

Південна Африка – Південна Корея: мінімальна перемога африканців

Вже на старті матчу Південна Африка – Південна Корея могли забивати гості. Мін Дже Кім головою замкнув передачу з флангу, але один із гравців оборони суперника самовіддано заблокував удар.

Наступного гольового моменту від корейців довелося чекати п'ять хвилин. Кан Ін Лі невдало пристрілявся по володіннях Вільямса.

Хороший момент у середині тайму змарнували господарі. Син Гю Кім потягнув постріл Евіденса Макгола, який першим зіграв на добивання у штрафному майданчику Південної Кореї.

Попри створені моменти, жодній із команд не вдалося розмочити нулі на табло у першому таймі.

Перший гол у зустрічі прийшов на 63-й хвилині, коли Тапело Масеко обробив передачу Тшепанга Моремі та вразив ближній кут воріт Південної Кореї – 1:0.

Після забитого голу жодній із команд більше не вдалося змінити цифри на табло. Мінімальна перемога африканців 1:0.

Завдяки цій звитязі гравці Південної Африки фінішували на другому місці квартету А, яке виведе команду на Канаду, яка посіла другу сходинку у групі В. Південна Корея ще теж не втратила усіх шансів на вихід у наступний раунд змагань (третє місце у групі).

Чехія – Мексика: максимальний результат від господаря турніру

Поєдинок проти Чехії став для Мексики звичайною формальністю, адже за тур до закінчення групового етапу команда Хав'єра Агірре гарантувала собі перше місце у квартеті та вихід до 1/16 фіналу.

Тому значно більше перемога була потрібна чехам, які перед грою посідали третє місце у групі, поступаючись ще й Південній Кореї.

За увесь перший тайм колективи на обох спромоглися лише завдати одного удару у площину воріт (від мексиканців).

Старт матчу запам'ятався невдалим ударом Деніса Вишинського. Натомість через декілька хвилин господарі ЧС-2026 вимагали в арбітра пенальті після падіння Гільєрмо Мартінеса Аяли у штрафному майданчику суперника. Однак суддя миттєво відхилив усі апеляції.

Уболівальники не побачили голів у першій половині зустрічі. Що не скажеш про другий тайм. Вже на 55-й хвилині Матео Чавес Гарсія відкрив лік голів не лише у цьому протистоянні, а й для себе у футболці національної команди.

Наступний гольовий момент конвертувався у взяття воріт Коваржа. Матео Чавес Гарсія опинився віч-на-віч із голкіпером суперника та легко вийшов переможцем із цієї дуелі. Великий внесок у цей гол зробив Луїс Ромо, який зберіг м'яч у боротьбі з декількома опонентами та примудрився віддати точну передачу на автора результативного удару.

Ще через шість хвилин мексиканці подвоїли перевагу на табло завдяки зусиллям Хуліана Кіньйоса.

У компенсований до матчу Фільгадо поставив гучну крапку у поєдинку, поховавши чехів.

Збірній Чехії більше потрібна була перемога, але три бали у свою скарбничку принесли футболісти із Мексики. Один із господарів турніру став першою командою за останні 8 років, яка набрала максимальні 9 балів на ЧС за підсумками групового етапу.

Мексика в 1/16 фіналу отримає у суперники третє місце груп C/E/F/H/I. Чехи дивитимуться наступні ігри ЧС-2026 вже по телевізору.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 3-й тур, квартет А

25 червня

Південна Африка – Південна Корея 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 63 Масеко

Чехія – Мексика 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 55 Чавес Гарсія, 0:2 – 61 Кіньйонес, 0:3 – 90+4 Фільгадо

Також ввечері 24 червня були зіграні два матчі групи В, у яких Швейцарія обіграла Канаду (2:1), а Боснія і Герцеговина була сильнішою за Катар (3:1). У ніч проти 25 червня Бразилія розгромила Шотландію (3:0), а Гаїті дало бій Марокко, але у підсумку поступилося 2:4.