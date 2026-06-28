Каннаваро: ЧС-2026 став чудовим досвідом для мене та збірної Узбекистану

Головний тренер збірної Узбекистану Фабіо Каннаваро проаналізував матч 3 туру ЧС-2026 проти ДР Конго та підбив підсумки виступів команди на турнірі.

Слова італійського фахівця наводить пресслужба Футбольної асоціації Узбекистану.

"У першому таймі ми витратили багато сил. До сьогодні команда перебувала у хорошому фізичному стані, і цього разу також добре рухалася. Ми знали, що без контролю м'яча буде дуже важко. У другому таймі почали припускатися помилок, через що й пропустили голи. До перерви ми добре розпочали гру та створили чимало моментів. Цей чемпіонат світу став чудовим досвідом для мене і для футболістів. Думаю, він дасть нам серйозну мотивацію на майбутнє.

Звичайно, я багато розмовляв із гравцями. Ми знали, що нам доведеться грати проти сильних суперників у групі. Ми шкодуємо про такий результат. Так, ми припустилися помилок. Але я зовсім не хочу дорікати футболістам. Вони зробили все, що могли, і я пишаюся ними", – заявив тренер.