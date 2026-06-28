Збірна Шотландії залишилася без головного тренера

Стів Кларк покинув посаду головного тренера збірної Шотландії.

Про це повідомляє пресслужба Футбольної асоціації Шотландії.

У ніч з 27 на 28 червня збірна Шотландії вилетіла з чемпіонату світу-2026, втративши шанси вийти у 1/16 фіналу з третього місця в групі. Після цього Кларк вирішив покинути свою посаду.

62-річний Кларк очолював збірну Шотландії з 2019 року. За цей час він провів з командою 81 матч, у яких здобув 36 перемог, 16 разів зіграв унічию та зазнав 29 поразок. Кларк вивів збірну Шотландії на чемпіонат світу вперше з 1998 року. В 3 матчах групового етапу команда набрала 3 очки.

У заключному матчі під керівництвом Кларка збірна Шотландії програла Бразилії з рахунком 0:3. Раніше у своїй тренерській кар'єрі шотландський фахівець працював із Вест Бромвічем, Редінгом і Кілмарноком.