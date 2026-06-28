Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Збірна Шотландії залишилася без головного тренера

Олег Дідух — 28 червня 2026, 11:17
Збірна Шотландії залишилася без головного тренера
Стів Кларк
scottishfa.co.uk

Стів Кларк покинув посаду головного тренера збірної Шотландії.

Про це повідомляє пресслужба Футбольної асоціації Шотландії.

У ніч з 27 на 28 червня збірна Шотландії вилетіла з чемпіонату світу-2026, втративши шанси вийти у 1/16 фіналу з третього місця в групі. Після цього Кларк вирішив покинути свою посаду.

62-річний Кларк очолював збірну Шотландії з 2019 року. За цей час він провів з командою 81 матч, у яких здобув 36 перемог, 16 разів зіграв унічию та зазнав 29 поразок. Кларк вивів збірну Шотландії на чемпіонат світу вперше з 1998 року. В 3 матчах групового етапу команда набрала 3 очки.

У заключному матчі під керівництвом Кларка збірна Шотландії програла Бразилії з рахунком 0:3. Раніше у своїй тренерській кар'єрі шотландський фахівець працював із Вест Бромвічем, Редінгом і Кілмарноком.

Кларк Збірна Шотландії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Кларк

Суперник Динамо у Лізі чемпіонів підписав молодого таланта Ліверпуля
Зірка WNBA повторила рекорд Каррі та Джордана
Кларк: Ми чекаємо на важку гру
Дилема Швейцарії та претендент на кращого гравця турніру. Євро-2024. Що варте уваги сьогодні
Кларк: Це була хороша гра між двома рівними за силою командами

Останні новини