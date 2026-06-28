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Екскапітан збірної Уругваю: Б’єлса отруїв атмосферу в команді

Олег Дідух — 28 червня 2026, 13:05
Екскапітан збірної Уругваю: Б’єлса отруїв атмосферу в команді
Марсело Б'єлса
Getty Images

Колишній капітан збірної Уругваю Дієго Лугано різко розкритикував головного тренера команди Марсело Б'єлсу.

Слова Лугано наводить Montevideo.

"Гравці виклалися на повну, але в них не було тренера який зміг би спрямувати їх у правильне русло. Незрозумілі заміни, незрозуміла тактика. Він отруїв атмосферу в команді, ніколи не розумів, де перебуває, а футболісти ніколи не розуміли його.

Величезною помилкою Федерації футболу Уругваю було запросити тренера, якому взагалі не місце на чемпіонаті світу. Вони стали заручниками його багатомільйонного контракту. Мені шкода хлопців, тому що вони не змогли бути конкурентними. Сподіваюся, Уругвай більше ніколи не припуститься такої помилки", – заявив колишній захисник.

Нагадаємо, Уругвай з 2 очками посів 3 місце в групі Н і не вийшов у 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. По ходу турніру багато гравців збірної Уругваю скаржилися на надто інтенсивні тренування.

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