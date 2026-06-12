Збірна Канади вирвала нічию у Боснії і Герцеговини в своєму стартовому матчі на ЧС-2026

У п'ятницю, 12 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 1-го туру групи В, у якому одні з господарів турніру канадці ледь не поступилися Боснії і Герцеговині.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Канада за підтримки рідних трибун жваво розпочала поєдинок, але команді відверто бракувало реалізації. Зокрема, ніяк не проявив себе лідер збірної, нападник Ювентуса Джонатан Девід.

Водночас суперник використав вже свій ледь не перший момент: Колашинац вдало вистрибнув назустріч подачі з кутового та головою скинув м'яч у штрафний майданчик "кленових", звідки Лукич переправив його в сітку воріт.

Надалі малюнок гри особливо не змінився, гравці Боснії і Герцеговини ще більше присіли в оборону, намагаючись ловити суперника на контратаках, а підопічні Джессі Марша продовжували гаяти гольові моменти.

У другому таймі команди показали більше боротьби, ніж футболу, в одному з таких епізодів ледь не травмувався голкіпер боснійців Нікола Васіль. Далі був ряд замін, зокрема, Марш зняв з гри і Девіда, і Ліама Міллера, які взагалі виглядали доволі блідо, і це допомогло змінити хід зустрічі.

Так, за 12 хвилин до завершення основного часу Ларін зміг відновити паритет на табло після асисту Проміса, який також вийшов на заміну.

У підсумку підопічні Сергія Барбареза не змогли втримати переможний для себе результат та очолити групу. Як відомо, у цьому квартеті також виступають Швейцарія та Катар, який свій матч зіграють 13 червня, початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група В, 1-й тур

Канада – Боснія і Герцеговина 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 21 Лукич, 1:1 – 78 Ларін

Попередження: Джонстон (11), Де Фужероль (53) – Демірович (45), Лукич (45+1), Катич (90+3)

Нагадаємо, у матчі-відкриті турніру збірна Мексики обіграла ПАР.