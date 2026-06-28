Скалоні: Мене не дивує результат Кабо-Верде

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні оцінив виступ команди у матчі проти Йорданії і загалом на груповому етапі ЧС-2026.

Слова фахівця наводить пресслужба збірної Аргентини.

"Звісно, оцінка позитивна – ми виграли всі три матчі. Йорданія – хороша команда, яка глибоко обороняється і майже не залишає вільних зон. Хлопці провели чудовий матч і показали, що кожен готовий вийти на поле, якщо це буде потрібно.

Ми з Мессі дійшли однакової думки, що його вихід на заміну в другому таймі був найкращим рішенням. Це багато говорить про його ставлення до команди. У цьому матчі ми не хотіли ризикувати здоров'ям футболістів, а також прагнули оцінити можливості гравців на різних позиціях. Ми задоволені зробленим вибором", – заявив тренер.