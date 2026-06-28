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Скалоні: Мене не дивує результат Кабо-Верде

Олег Дідух — 28 червня 2026, 13:41
Скалоні: Мене не дивує результат Кабо-Верде
Ліонель Скалоні
Getty Images

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні оцінив виступ команди у матчі проти Йорданії і загалом на груповому етапі ЧС-2026.

Слова фахівця наводить пресслужба збірної Аргентини.

"Звісно, оцінка позитивна – ми виграли всі три матчі. Йорданія – хороша команда, яка глибоко обороняється і майже не залишає вільних зон. Хлопці провели чудовий матч і показали, що кожен готовий вийти на поле, якщо це буде потрібно.

Ми з Мессі дійшли однакової думки, що його вихід на заміну в другому таймі був найкращим рішенням. Це багато говорить про його ставлення до команди. У цьому матчі ми не хотіли ризикувати здоров'ям футболістів, а також прагнули оцінити можливості гравців на різних позиціях. Ми задоволені зробленим вибором", – заявив тренер.

Також Скалоні оцінив майбутнього суперника по 1/16 фіналу, збірну Кабо-Верде.

"Мене не дивує результат Кабо-Верде, адже це хороша команда. Вони вже створили чимало проблем Іспанії, Уругваю та Саудівській Аравії. Це швидка та якісна збірна", – додав фахівець.

Нагадаємо, у 3 турі ЧС-2026 Аргентина обіграла Йорданію 3:1. Матч 1/16 фіналу проти Кабо-Верде пройде 4 липня в Маямі.

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