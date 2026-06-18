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Збірна Південної Африки врятувалась від поразки у матчі з Чехією на чемпіонаті світу-2026

Олександр Булава — 18 червня 2026, 20:59
Збірна Південної Африки врятувалась від поразки у матчі з Чехією на чемпіонаті світу-2026
Getty Images

Збірна Чехії зіграла внічию з національною командою Південної Африки у матчі 2 туру групи А чемпіонату світу з футболу.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Початок матчу виявився результативним для Чехії. Уже на старті зустрічі Адам Гложек після довгого вкидання з ауту прострілив у центр, Алеш Сойка в один дотик продовжив передачу, а Міхал Саділек потужним ударом відкрив рахунок.

Втім, після швидкого гола гра втратила високий темп. Чехи зосередилися на збереженні переваги. Цим скористалися суперники, які на 83-й хвилині заробили пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Тебохо Мокоена.

Матч між збірними Чехії та ПАР увійшов в історію чемпіонатів світу як унікальна тренерська дуель. Вперше на мундіалі обидва головні тренери перетнули 70-річну позначку: на чолі чехів стояв 74-річний Мірослав Коубек (74 роки, 290 днів), а південноафриканцями керував його одноліток — Хьюго Брус (74 роки, 69 днів).

Зазначимо, що головною суддею зустрічі стала американка Торі Пенсо. Вона – лише друга жінка в історії, яка працювала на матчі чоловічого чемпіонату світу. Першою у 2022 році стала француженка Стефані Фраппар, яка виступала головним арбітром у поєдинку групового етапу між збірними Німеччини та Коста-Рики.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група А, 2-й тур, 18 червня

Чехія – Південна Африка 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 6 Саділек, 1:1 – 83 Мокоена (пен)

Команди набрали перші бали на турнірі та наразі розділяють третє та четверте місце у групі А.

Нагадаємо, що в першому турі збірна Чехії програла Південній Кореї. Африканці ж поступились мексиканцям.

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