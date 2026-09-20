Полісся і Шахтар йдуть у відрив, рятівний гол воротаря та перші перемоги Колоса і Лівого Берега: підсумки 7 туру УПЛ

Перед міжнародною паузою, викликаною матчами збірних, в Українській Прем'єр-лізі відбувся 7-й тур.

Оболонь завдяки воротарському голу Назарія Федорівського врятувалася від поразки в Одесі, Динамо на останніх хвилинах вирвало три очки у Зорі, за яку дебютував Жерсон Родрігес. Лівий Берег нарешті здобув першу перемогу в сезоні, Карпати втратили очки з Вересом, а Шахтар підтвердив статус чемпіона у матчі з ЛНЗ.

"Чемпіон" у традиційному огляді підбиває підсумки туру УПЛ.

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Неділя, 20 вересня

Рятівний гол воротаря Оболоні та суперсейв захисника

Поєдинок між Чорноморцем та Оболонню точно увійде в історичний літопис УПЛ. "Пивовари" прибули до Одеси вкрай мотивованими, адже команда ще не вигравала від початку сезону. Попри повітряні тривоги, які збивали ритм гри, поєдинок виявився непересічним.

Кияни впевнено почувалися на виїзді, однак м'яч вперто не йшов у ворота. Натомість "моряки" наприкінці першого тайму заробили одинадцятиметровий, який після відбою повітряної тривоги реалізував Кирило Попов.

ФК Чорноморець

Поразка не входила в плани Оболоні. На останніх хвилинах гості влаштували штурм воріт Кінгслі Аніагбосо. Героєм зустрічі міг стати захисник одеситів Мар'ян Фарина, який виніс м'яч із порожніх воріт після удару Віталія Єрмакова. Однак його фантастичний сейв затьмарив гол воротаря Оболоні у компенсований час. Назарій Федорівський не лише врятував команду від поразки, а й став другим в історії УПЛ воротарем, який забив гол.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Оболонь

Чотири стійки та гол з пенальті

Долю поєдинку в Житомирі вирішив одинадцятиметровий, який заробив у дебюті зустрічі півзахисник Полісся Олег Федор. Пенальті реалізував Ігор Краснопір, довівши кількість своїх голів у чемпіонаті до п'яти.

ФК Полісся

Матч виявився багатим на яскраві гольові моменти. Тричі Кривбас рятував каркас воріт після ударів гравців Полісся. Втім, підопічні Патріка ван Леувена не були хлопчиками для биття. Дві чудові нагоди мав Джованні Герберт, а після сольного проходу Олександра Каменського стійка рятувала вже "вовків".

Команда Руслана Ротаня здобула мінімальну, але дуже важливу перемогу. На паузу в чемпіонаті Полісся йде лідером турнірної таблиці.

Відеоогляд матчу Полісся – Кривбас

Харків збільшив переможну серію

Команда Младена Бартуловича поступово починає виправдовувати аванси, видані напередодні сезону. У межах 7 туру Харків здобув перемогу над Буковиною.

ФК Харків

Результат "золотисто-багряним" забезпечили Парако та Батон Забергджа. Венесуельський форвард проявив бомбардирські якості у штрафному майданчику чернівчан. А косоварський легіонер продемонстрував індивідуальну майстерність після асисту Іллі Крупського.

Команда Бартуловича здобула третю поспіль "суху" перемогу в чемпіонаті, а її загальна переможна серія триває вже п'ять матчів.

Відеоогляд матчу Харків – Буковина

Динамо дотисло Зорю в дебютному матчі Родрігеса

Напередодні поєдинку із Динамо Зоря підписала Жерсона Родрігеса – ексгравця "біло-синіх". Люксембурзький легіонер мав особливу мотивацію у матчі проти колишньої команди. Скандальний вінгер з'явився на полі у другому таймі та кілька разів загрожував воротам Георгія Бущана.

Загалом підопічні Віктора Скрипника могли розраховувати на здобуття залікових балів, якби свої моменти використали Попара та Слесар. Вирішальними стали останні десять хвилин зустрічі. Спочатку Бражко за допомогою рикошету відкрив рахунок. Зоря побігла відіграватися та пропустила контратаку, на вістрі якої опинилися Волошин і Пономаренко. Вінгер віддав тонкий пас на партнера, який майстерно пробив повз голкіпера.

ФК Динамо

Пономаренко забив четвертий гол у чемпіонаті, а встановлення нового бомбардирського рекорду Ярмоленком переноситься на наступні поєдинки.

Відеоогляд матчу Зоря – Динамо

Дебютна перемога Лівого Берега

Результат матчу в Кам'янці-Подільському став головною несподіванкою 7 туру. До цього поєдинку Лівий Берег не перемагав в УПЛ упродовж восьми матчів, якщо враховувати сезон-2024/25.

Фаворитом протистояння вважався Епіцентр, який на старті чемпіонату тримався у верхній частині таблиці. Однак утримати здобуті позиції виявилося для команди Сергія Нагорняка непросто.

ФК Лівий Берег

Лівий Берег здобув класичну виїзну перемогу, реалізувавши свої моменти в контратаках. У складі "лелек" голами відзначилися Вікентій Волошин та Назарій Воробчак.

Команда Олександра Рябоконя завдяки першій у сезоні перемозі увійшла до топ-10, а Епіцентр утримався на 6 позиції в турнірній таблиці, скориставшись невдачами конкурентів.

Відеоогляд матчу Епіцентр – Лівий Берег

Колос здобув важку перемогу в битві аутсайдерів

Список команд УПЛ без перемог зменшився ще на одну. У зустрічі аутсайдерів вольову звитягу над Кудрівкою здобув Колос.

ФК Кудрівка

За сюжетом поєдинок виявився одним із найцікавіших у турі. Команда з Чернігівщини першою відкрила рахунок завдяки удару Смирного. Ще до перерви Колос завдяки голам Демченка та Хрипчука вийшов уперед.

На початку другого тайму форвард Колоса Ндукве збільшив перевагу, відкривши лік своїм голам у новому сезоні. Проте Кудрівка боролася до останнього, сподіваючись врятувати гру. Смирний оформив дубль та повернув інтригу, яка трималася до фінального свистка. У грі нервів сильнішим виявився Колос, який залишив зону вильоту в турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу Кудрівка – Колос

Костенко підвів Карпати в західноукраїнському дербі

Захист Вереса виявився ефективнішим за атаку Карпат. У поточному сезоні підопічні Франа Фернандеса разом із Поліссям є найрезультативнішими командами чемпіонату. Втім, у матчі проти рівненської команди "леви" не зуміли скористатися головним козирем.

Початок поєдинку був за львів'янами, які розмочили рахунок на 25-й хвилині зустрічі. У складі "зелено-білих" відзначився бразилець Фелліпе, який повернувся в бомбардирську гонку.

ФК Карпати

Ключовий момент поєдинку трапився на 64-й хвилині. Ян Костенко, який щойно вийшов на заміну, брутально збив словенця Кая Ціпота та заробив червону картку.

У меншості львів'яни не зуміли зберегти переможний рахунок, пропустивши м'яч від Андре Гонсалвеша. Португалець скористався філігранним пасом від Гільєрме Баї.

Через втрату очок Карпати ще більше відстали від Полісся та Шахтар, а також підпустили Динамо і Харків, які мають гру в запасі.

Відеоогляд матчу Карпати – Верес

Уроки ММА від Муравського та повернення Педріньйо

Поєдинок на "Арені Львів" між Шахтарем та ЛНЗ закривав програму 7 туру. Центральне протистояння зіпсувало вилучення на 22-й хвилині. Назарій Муравський повівся на провокацію та відмахнувся ліктем від Марлона Гомеса. Арбітр цілком справедливо показав червону картку капітану ЛНЗ за прийом ММА, залишивши віцечемпіона в меншості.

Попри вилучення, підопічні Віталія Пономарьова мали більше нагод відкрити рахунок та й загалом діяли винахідливіше. Проте в другому таймі втома далася взнаки, тим більше коли граєш проти такої команди.

ФК Шахтар

"Гірники" завдяки голам Педріньйо, Невертона та Ізакі здобули впевнену перемогу. До слова, Педріньйо відновився після травми та вперше з'явився на полі після 2 туру. Залишається лише здогадуватися, як завершився б центральний поєдинок туру, якби не безглузда червона картка.

Відеоогляд матчу Шахтар – ЛНЗ

Список бомбардирів

Сьомий тур виявився достатньо результативним. У середньому команди забивали по 2,37 голи за матч. Тим не менше, головні бомбардири ліги поповнили свій гольовий доробок.

Форвард Полісся Ігор Краснопір завдяки голу у ворота Кривбасу одноосібно очолив список. На його рахунку 5 забитих м'ячів. Одразу чотири гравці мають по чотири влучні удари. Компанію Ітодо складають Пономаренко, Забергджа та Фелліпе.

Матвій Пономаренко ФК Динамо

1. Ігор Краснопір (Полісся) – 5 голів (7 матчів)

2. Матвій Пономаренко (Динамо) – 4 голи (6 матчів)

3. Батон Забергджа (Харків) – 4 голи (6 матчів)

4. Петер Ітодо (Харків) – 4 голи (6 матчів)

5. Фелліпе (Карпати) – 4 голи (7 матчів)

6. Кауан Еліас (Шахтар) – 3 голи (5 матчів)

7. Назарій Русин (Карпати) – 3 голи (6 матчів)

8. Лука Мейрелліш (Шахтар) – 3 голи (4 матчі)

Турнірна таблиця після 7 туру УПЛ

Полісся та Шахтар ділять перше-друге місце в турнірній таблиці. Обидві команди набрали по 18 очок. Карпати відстають від лідерів на чотири бали.

У Динамо 13 очок в активі та четверта сходинка. "Біло-сині" також мають гру в запасі.

Відбулися зміни й у нижній частині таблиці. Колос завдяки перемозі над Кудрівкою піднявся на 13 місце. Натомість Оболонь, попри нічию з Чорноморцем, опустилася на 15-те. Продовжує падіння і Кривбас – команда Патріка ван Леувена вже на 14-й позиції.

Що далі в чемпіонаті УПЛ?

Українська Прем'єр-ліга йде на перерву, викликану матчами збірних. Першість поновиться за три тижні. Базова дата 8 туру – 10 жовтня.

Центральною подією туру стане поєдинок між Динамо та Карпатами. Донецький Шахтар у Рівному зустрінеться з Вересом, Полісся на виїзді зіграє з Буковиною, а Харків в Одесі спробує продовжити переможну серію в матчі з Чорноморцем.