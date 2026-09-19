Харків з голами легіонерів у другому таймі здолав Буковину в матчі 7 туру УПЛ

Харків у номінально домашньому матчі на стадіоні "Лівий Берег" у Києві переграв чернівецьку Буковину у сьомому турі Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

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У першому таймі невеличку перевагу мали харків'яни, проте жодній із команд врешті-решт не вдалось відзначитись голом. А вже після перерви рахунок у зустрічі відкрив Карлос Парако.

Венесуелець із близької відстані відправив м'яч у сітку після передачі Раміка Гаджиєва.

Згодом гру перервали через повітряну тривогу, але вона тривала недовго. Після відбою команди почали грати більш відкрито й підопічні Сергія Шищенка мали декілька хороших нагод зрівняти рахунок.

Проте гостям не вдалось цього зробити, а на 70-й хвилині Батон Забергджа подвоїв перевагу харків'ян. Асист оформив Ілля Крупський, який напередодні отримав виклик у національну збірну України.

Рахунок на табло більше не змінився. Команда Младена Бартуловича поки піднялась на четверту сходинку в турнірній таблиці, випередивши київське Динамо.

Чемпіонат України – УПЛ

7 тур, 19 вересня

ФК Харків – Буковина 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Парако, 2:0 – 70 Забергджа

Харків: Єрмаков, Крупський, Салюк, Шабанов, Смоляков, Гаджиєв (Антюх, 67), Калюжний, Павлюк (Яцик, 90), Забергджа (Рашиця, 85), Парако (Аревало Чапарро, 90), Ітодо (Кастільйо, 85)

Буковина: Пеньков – Бусько, Приймак, Карась, Стасюк, Гає (Кожушко, 68), Танковський (Клепач, 56), Вітенчук (Груша, 56), Дахновський (Ільїн, 75), Дадашов (Задерака, 56), Кравчук

Попередження: Карась (49)

Нагадаємо, що напередодні Полісся здолало Кривбас (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Ігор Краснопір.