Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Епіцентр поступився Лівому Берегу в 7 турі УПЛ

Олександр Булава — 19 вересня 2026, 19:54
Епіцентр поступився Лівому Берегу в 7 турі УПЛ

Епіцентр у Кам'янець-Подільському поступилась столичному Лівому Берегу в 7 турі Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 0:2.

Гості активно розпочали зустріч. На 17-й хвилині Сідней головою замкнув подачу зі штрафного, проте його гол скасували через офсайд. Однак уже за дві хвилини кияни все ж змогли вийти вперед — Вікентій Волошин отримав передачу від Маліка через центральну зону, втік від захисників і голкіпера та переправив м'яч у порожні ворота.

У другій половині гри Лівий Берег подвоїв перевагу після рейду Назарія Воробчака. Хавбек на своїй половині поля відібрав м'яч у суперника, протягнув його до штрафного майданчика та переграв воротаря.

Для киян - це перша перемога у поточному сезоні. Столичний колектив має в активі 7 очок та наразі розташувався на 9-му місці в турнірній таблиці. У Епіцентра на бал більше та 7-ма позиція.

Чемпіонат України – УПЛ
7 тур, 19 вересня

Епіцентр – Лівий Берег 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Волошин, 0:2 – 62 Воробчак

Нагадаємо, напередодні Харків з голами легіонерів у другому таймі здолав Буковину, а Динамо з голами Бражка та Пономаренка дотиснуло Зорю.

Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ Епіцентр Кам'янець-Подільський

Епіцентр Кам'янець-Подільський

Не можу сказати, що задоволений: Ярмоленко оцінив свою гру після рекордного гола
Гру вирішила індивідуальна майстерність: Нагорняк – про поразку від Динамо
Динамо – Епіцентр: онлайн-трансляція матчу 6-го туру УПЛ
Було б непогано, щоб забив Ярмоленко: Ковалець зробив прогноз на матч Динамо – Епіцентр
Буковина та Епіцентр поділили очки в останньому матчі 5-го туру УПЛ

Останні новини