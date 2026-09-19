Епіцентр поступився Лівому Берегу в 7 турі УПЛ

Епіцентр у Кам'янець-Подільському поступилась столичному Лівому Берегу в 7 турі Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 0:2.

Гості активно розпочали зустріч. На 17-й хвилині Сідней головою замкнув подачу зі штрафного, проте його гол скасували через офсайд. Однак уже за дві хвилини кияни все ж змогли вийти вперед — Вікентій Волошин отримав передачу від Маліка через центральну зону, втік від захисників і голкіпера та переправив м'яч у порожні ворота.

У другій половині гри Лівий Берег подвоїв перевагу після рейду Назарія Воробчака. Хавбек на своїй половині поля відібрав м'яч у суперника, протягнув його до штрафного майданчика та переграв воротаря.

Для киян - це перша перемога у поточному сезоні. Столичний колектив має в активі 7 очок та наразі розташувався на 9-му місці в турнірній таблиці. У Епіцентра на бал більше та 7-ма позиція.

Чемпіонат України – УПЛ

7 тур, 19 вересня

Епіцентр – Лівий Берег 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Волошин, 0:2 – 62 Воробчак

Нагадаємо, напередодні Харків з голами легіонерів у другому таймі здолав Буковину, а Динамо з голами Бражка та Пономаренка дотиснуло Зорю.