Зоря підписала скандального екснападника Динамо
Зоря оголосила про підписання колишнього форварда київського Динамо Жерсона Родрігеса, який відзначався численними дисциплінарними скандалами.
Про це повідомляє пресслужба "мужиків".
Луганський клуб не розкрив деталей співпраці з 31-річним нападником із Люксембургу.
Перед поверненням в УПЛ Жерсон пограв за македонський Вардар, за який відіграв лише 6 ігор. Із початку серпня 2026-го перебував у статусі вільного агента.
Нагадаємо, що влітку 2019-го Родрігес став гравцем київського Динамо. У біло-синій футболці провів 53 матчі, у яких відзначився 9 голами та 4 асистами. Не зміг закріпитися у столичному клубі через систематичні порушення дисципліни. Через що багато мандрував по орендах.
Разом із киянами став чемпіоном УПЛ (2020/21), двічі здобував Кубок України (2019/20 та 2020/21) та одного разу тріумфував у Суперкубку країни (2020/21).
Додамо, що Зоря після 6-ти турів посідає 8-ме місце у турнірній таблиці УПЛ-2026/27, маючи у своєму активі 8 балів. У крайній зустрічі "мужики" розписали нічию 1:1 із чернівецькою Буковиною.
Також команда Віктора Скрипника пробилася до 1/8 фіналу Кубку України-2026/27, обігравши Фенікс-Маріуполь (2:0).
У наступному 7-му турі першості луганський колектив зіграє проти київського Динамо – 19 вересня о 15:30.