Помилка Муравського та ефектне повернення Педріньйо: Шахтар у більшості переграв ЛНЗ в 7-му турі УПЛ

Донецький Шахтар здобув перемогу над черкаським ЛНЗ в межах сьомого туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 3:0.

Гра розпочалася досить рівномірно з боку обох команд, хоч і віцечемпіони минулорічного розіграшу української першості створювали більше моментів. Доля поєдинку вирішилася на 22-й хвилині.

Черкаський колектив збирався розіграти штрафний, проте ще до свистка капітан ЛНЗ Муравський під час боротьби завдав удару ліктем Марлону. Головний арбітр матчу Денис Шурман одразу вбачив у цьому епізоді порушення на червону картку, й від цього моменту гості залишилися вдесятьох.

Утім, скористатися більшістю, аби відкрити рахунок, "гірники" змогли лише на 63-й хвилині. Педріньйо, який лише напередодні повернувся до тренувального процесу з командою після травми, вийшов на 56-й хвилині на поле, а вже потім обігрався в стінку з Траоре та забив перший м'яч.

На 68-й хвилині ситуація для підопічних Віталія Пономарьова стала ще гіршою. Марлон Гомез після передачі Педріньйо вийшов віч-на-віч з Дмитром Ледвієм, й голкіпер черкасців збив бразильського хавбека.

Денис Шурман показав жовту картку 23-річному воротареві. 11-метровий пішов реалізовувати Невертон, і йому це вдалося. "Гірники" здобули подвійну перевагу.

А вже під завершення зустрічі Ісаке Сілва скористався у карному майданчику суперників проникною передачею від Енріке та зробив рахунок 3:0.

Чемпіонат України – УПЛ

7-й тур, 20 вересня

Шахтар – ЛНЗ 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 63 Педріньйо, 2:0 – 69 Невертон (пенальті), 3:0 – 83 Ісаке Сілва.

Попередження: Аліссон 33, Туран 74 (за межами поля) – Ледвій 68.

Вилучення: Муравський 22 (ЛНЗ).

Шахтар: Різник, Караваєв (Тобіас, 73), Бондар, Матвієнко, Педру Енріке, Марлон, Очеретько, Ісаке Сілва (Лука Мейрелліш, 87), Аліссон (Педріньйо, 56), Мендоса (Невертон, 56), Траоре (Кауан Еліас, 73).

ЛНЗ: Ледвій, Драмбаєв, Дідик, Муравський, Пасіч, Яде (Дайко, 28), Пастух, Якубу (Ассінор, 67), Рябов, Яшарі (Слюбик, 77), Кузик.

Після цієї зустрічі команда Арди Турана посіла друге місце в турнірній таблиці чемпіонату, поступившись Поліссю лише за різницею забитих та пропущених голів. Натомість ЛНЗ опустився з шостої позиції на сьому.

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Нагадаємо, що напередодні Шахтар переграв Вільхівці на шляху до 1/8 фіналу Кубку України.