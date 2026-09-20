Карпати в меншості не втримали перемогу над Вересом у 7 турі УПЛ

Львівські Карпати зіграли внічию з рівненським Вересом у домашньому матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Господарі відкрили рахунок на 24-й хвилині. Після розіграшу штрафного Ігор Карабін виконав подачу до центру штрафного майданчика, а Фелліпе Вієйра переправив м'яч у ворота.

Верес міг відігратися ще до перерви. На 43-й хвилині Роман Мисак перевів у стійку удар Педру Гонсалвеша. Загалом рівняни значно частіше атакували в першому таймі, однак реалізувати свої моменти не змогли.

Ключовий епізод стався на 64-й хвилині. Ян Костенко, який незадовго до цього вийшов на заміну, грубо зіграв проти Віталія Ціпота та отримав пряму червону картку.

Верес скористався чисельною перевагою наприкінці зустрічі. На 82-й хвилині Луан Баїя навісив на дальню стійку, звідки Гонсалвеш ударом головою відновив рівновагу. У час, що залишився, команди більше не забивали

Чемпіонат України – УПЛ

7 тур, 20 вересня

Карпати – Верес 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Фелліпе Вієйра, 1:1 –82 Педру Гонсалвеш

Карпати: Мисак, Калеро, Бабогло, Педросо, Вантух (Мірошніченко 70), Чачуа, Моха, Фелліпе (Бруно 55), Карабін (Чебер 55), Сері (Костенко 62), Русин (Лях 70)

Верес: Горох, Протасевич, Ціпот, Вовченко, Сміян, Харатін, Фабрісіо (Видрич 83), Чечер (Баран 72), Шарай (Баїя 66), Александров, Гонсалвеш

Попередження: Фелліпе (38), Бабогло (59), Вантух (62) – Вовченко (29), Ціпот (46), Баран (85)

Вилучення: 64 – Костенко (Карпати)

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Напередодні Колос здобув першу перемогу в сезоні УПЛ, обігравши Кудрівку.