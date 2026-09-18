Оболонь завдяки голу воротаря врятувалася від поразки у матчі проти Чорноморця в 7-му турі УПЛ

Одеський Чорноморець у домашньому поєдинку розіграв нічию з Оболонню в межах сьомого туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 1:1.

Ключовий момент поєдинку стався на 35-й хвилині. Мар'ян Фарина виконав дальню передачу зі свого боку поля на Кирила Попова, який увійшов у карний майданчик суперників.

Воротар "пивоварів" Назарій Федорівський намагався врятувати ситуацію для своєї команди, але у підсумку порушив правила під час боротьби з Поповим та привіз у свої ворота пенальті.

До 11-метрової позначки пішов пробивати Попов, проте спробувати оформити взяття воріт йому не одразу вдалося, оскільки було оголошено повітряну тривогу.

Після повернення на поле Попов реалізував пенальті, влучно пробивши у правий кут воріт.

Згодом команда Олександра Антоненко намагалася зрівняти рахунок та мала шанс на 46-й хвилині, проте той дальній удар не закінчився голом.

А вже у другій половині зустрічі підопічні Романа Григорчука не зуміли втримати перевагу до кінця поєдинку. Фарина зумів врятувати ворота своєї команди на останніх хвилинах, відбивши удар головою від Єрмакова.

Проте згодом голкіпер "пивоварів" Федорівський здійснив диво, забивши гол на останніх хвилинах. Це перший забитий м'яч для нього у професійній кар'єрі.

Таким чином, Федорівський став другим голкіпером в історії, який відзначився забитим голом з гри у матчі української першості.

Першим воротарем, якому підкорилося це досягнення, є Євгеній Боровик. Він відзначився на останніх хвилинах за криворізький Кривбас у матчі проти київського Арсенала в 2010 році.

Чемпіонат України – УПЛ

7-й тур, 18 вересня

Чорноморець – Оболонь 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – 37 Попов (пенальті), 1:1 – 90+2 Федорівський.

Попередження: Когут 16, Хобе 28, Авагімян 45+1, Мба 57, Пушкарьов 86, Курко 88 – Мороз 22, Суханов 49, Чех 53, Прокопчук 61, Кулаковський 82, Маткович 88 .

Чорноморець: Аніагбосо, Гусєв, Джарджу, Фарина, Когут (Фарасєєнко, 37), Хобе (Робакідзе, 37), Курко, Попов, Авагімян (Кльоц, 46), Пушкарьов, Мба (Йока, 60).

Оболонь: Федорівський, Капінус, Єрмаков, Прокопчук, Полегенько, Чех (Волохатий, 60), Мороз (Суханов, 42), Маткович, Слободян (Мішньов, 60), Шулянський (Кулаковський, 66), Устименко (Лях, 46).

Після цього матчу Чорноморець посів 12 місце у турнірній таблиці, а Оболонь опинилась на 14-й сходинці.

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Нагадаємо, що у 5-му турі Оболонь поступилася ЛНЗ (1:3), а Чорноморець зазнав поразки від Шахтаря (0:2).