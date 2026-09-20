Колос здобув першу перемогу в сезоні УПЛ, обігравши Кудрівку

Кудрівка у номінально домашньому матчі на стадіоні "Авангард" у Рівному поступилася Колосу в межах 7 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 2:3.

Кудрівка вийшла вперед на 19-й хвилині після розіграшу штрафного. Думанюк головою скинув м'яч у центр штрафного майданчика, де Смирний у дотик переправив його у сітку воріт.

На 24-й хвилині гру перервали через повітряну тривогу. Після відновлення матчу Колос майже одразу зрівняв рахунок. Демченко у штрафному майданчику головою замкнув навіс Салабая, спрямувавши м'яч у кут воріт. За декілька хвилин ковалівці змогли вийти вперед. Подачу зі штрафного головою замкнув Хрипчук.

У другій половині Колос подвоїв свою перевагу завдяки голу Ндукве. Нападник на ближній стійці замкнув швидку атаку команди, в дотик пробивши повз Яшкова.

Кудрівка майже одразу скоротила відставання. Дубль ефектним ударом із лінії штрафного майданчика оформив Смирний. Проте зрівняти рахунок господарі поля не змогли.

У підсумку Колос здобув перемогу з рахунком 3:2, яка стала для ковалівців першою в сезоні. Колектив Руслана Костишина наразі посідає 13-те місце, маючи 5 очок в активі. У Кудрівки 2 очки та остання позиція.

Чемпіонат України – УПЛ

7 тур, 20 вересня

Кудрівка – Колос 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 19 Смирний, 1:1 – 30 Демченко, 1:2 – 36 Хрипчук, 1:3 – 55 Ндукве, 2:3 – 62 Смирний

Кудрівка: Яшков, Пасіч, Огарков (Семенов, 46), Сердюк, Розалес, Смирний (Ющенко, 67), Думанюк, Адеоє, Петряк (Верлей, 67), Овусу (Стень, 81), Бєляєв (Світюха, 46)

Колос: Пахолюк, Цуріков, Гончаренко, Бурда, Савчук (Понєдєльнік, 46), Еліас (Хрипчук, 13, Станковскі, 70), Салабай, Ррапай, Демченко, Климчук (Кане, 46), Ндукве (Тахірі, 81)

Попередження: Смирний, 24, Огарков, 35, Розалес, 41, Петряк, 47, Ющенко, 84 – Гончаренко, 24, Хрипчук, 32, Климчук, 39, Цуріков, 74, Демченко, 78, Бурда, 82, Тахірі, 87





Огляд матчу

Нагадаємо, напередодні Харків з м'ячами легіонерів у другому таймі здолав Буковину, а Динамо з голами Бражка та Пономаренка дотиснуло Зорю.