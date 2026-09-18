Полісся здобуло мінімальну перемогу над Кривбасом в 7-му турі УПЛ

Житомирське Полісся здобуло мінімальну перемогу над криворізьким Кривбасом в межах сьомого туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 1:0.

Доля поєдинку вирішилася вже на 6-й хвилині. Федор увірвався до карного майданчика, проте його збив ударом по нозі ізраїльський хавбек Наві.

Після перегляду ВАР арбітр матчу Олександр Омельченко призначив пенальті у ворота команди Патріка Ван Леувена. 11-метровий зрештою успішно реалізував Ігор Краснопір, міцно пробивши у правий кут воріт.

"Вовки" тиснули на суперників протягом першого тайму. Краснопір на 35-й хвилині міг оформити дубль, проте влучив у поперечину.

Утім, й криворіжці мали шанс. Джованні Герберт небезпечно пробив під завершення першої половини зустрічі, але Кудрик потягнув цей удар.

Після початку другої 45-хвилинки команди обмінялися гострими моментами. Каменський перевірив на міцність стійку воріт Кудрика, а вже потім Андраде не влучив у ворота.

Таким чином, гра й підійшла до завершення. Гайдучик став третім, хто перевірив на стійкість воріт суперника, проте відзначитися не зміг.

Чемпіонат України – УПЛ

7-й тур, 18 вересня

Полісся – Кривбас 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 6 Краснопір (пенальті).

Попередження: Підгурський 48.

Полісся: Кудрик, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Майсурадзе, Бабенко, Назаренко (Шепелєв, 86), Федор (Брагару, 56), Емерллаху (Краснічі, 63), Велетень (Леандру Андраде, 56), Краснопір (Гайдучик, 63).

Кривбас: Кемкін, Машаду, Вілівальд, Підгурський, Тьяго Б., Сек (Лін, 46), Герберт (Куїса, 86), Нваї, Шевченко (Годя, 80), Рівас (Каменський, 46), Мулик (Сатчвелл, 62).

Житомирський колектив залишився лідером чемпіонату України із 18 очками. Водночас Кривбас із 5 заліковими балами посів 11-ту сходинку.

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Нагадаємо, що матч 6-го туру УПЛ Кривбаса з Харковом перенесли через тривалу повітряну тривогу.