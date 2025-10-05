ПСЖ Забарного зустрінеться з Ліллем, Миколенко проти кривдника Динамо, Ярмолюк випробує Манчестер Сіті

Сьогодні, 5 жовтня, у головних чемпіонатах Європи проходитимуть матчі за участі українських футболістів.

В Англійській Прем'єр-лізі Евертон з Віталієм Миколенком на борту прийматиме Крістал Пелес, який посеред тижня обіграв Динамо, колишню команду українського фулбека, у межах Ліги конференцій.

Потім у Лондоні Єгор Ярмолюк та його Брентфорд другий тиждень поспіль проходитимуть випробовування командою з Манчестера. Після перемоги над Юнайтед (3:1), у якій Ярмолюк відзначився асистом, "бджоли" сподівають розвинути успіх у зустріччі із Сіті.

Цього дня в Англії також міг би зіграти Олександр Зінченко, проте захисник Ноттінгем Форест продовжує відновлюватися після травми, яка не дозволить йому зіграти за збірну України у відборі чемпіонату світу 2026 року.

Ще два українці зіграють в італійській Серії А. Спочатку Рома з Артемом Довбиком, який двічі не зміг реалізувати пенальті у матчі Ліги Європи проти Лілля (0:1), зіграє на виїзді проти Фіорентини.

Пізніше у Неаполі чинний чемпіон Італії в особі Наполі зустрінеться з Дженоа Руслана Малиновського. Клуб з Генуї сподівається залишити останнє місце турнірної таблиці дивізіону, маючи всього два очки після п'яти турів.

У Франції також проходитимуть два поєдинки українських футболістів. Несподівано добре стартувавший Страсбург Едуарда Соболя прийматиме Анже, аутсайдера чемпіонату. У нинішньому сезоні Соболь зіграв "неймовірні" три хвилини.

Український ігровий день закриватиме Ілля Забарний, який у складі ПСЖ гостюватиме у Лілля. Центрбек збірної України отримав найкращу оцінку за матч проти Барселони (2:1) у Лізі чемпіонів цього тижня.

Розклад матчів українців (5 жовтня)

16:00 Евертон – Крістал Пелес (АПЛ, 7 тур);

16:00 Фіорентина – Рома (Серія А, 6 тур);

18:15 Страсбург – Анже (Ліга 1, 7 тур);

18:30 Брентфорд – Манчестер Сіті (АПЛ, 7 тур);

19:00 Наполі – Дженоа (Серія А, 6 тур);

21:45 Лілль – ПСЖ (Ліга 1, 6 тур).

Нагадаємо, що сьогодні, 5 жовтня, проходитимуть три останні матчі 8 туру УПЛ: Кривбас зіграє з Кудрівкою, Динамо прийматиме Металіст 1925, а Шахтар зустрінеться з ЛНЗ.