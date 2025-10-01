Зінченко отримав пошкодження та не допоможе збірній України в матчах проти Ісландії та Азербайджану – ТаТоТаке

Захисник англійського Ноттінгем Фореста Олександр Зінченко отримав пошкодження.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що у футболіста травма приводного м’яза, яку українець ймовірно отримав у грі проти Сандерленда в Англійській Прем'єр-лізі. Та зустріч завершилася поразкою Фореста.

Таким чином Зінченко не зможе допомогти збірній України у найближчих поєдинках кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти команд Ісландії та Азербайджану.

Нагадаємо, Олександр Зінченко витсупає за Ноттінгем Форест на правах оренди. Після трансферу українця президент англійського клубу виступив зі скандальною заявою щодо війни України з Росією.