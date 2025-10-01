Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Ноттінгема підтвердив травму Зінченка

Олександр Булава — 1 жовтня 2025, 19:17
Тренер Ноттінгема підтвердив травму Зінченка
Олександр Зінченко
Ноттінгем Форест

Головний тренер Ноттінгем Форест Анже Постекоглу назвав терміни повернення українського захисника Олександра Зінченка.

Цитує наставника ВВС.

Футболіст імовірно пропустить два наступні поєдинки команди – проти Мідтьюлланда у Лізі Європи та проти Ньюкасла в АПЛ.

"Йому не так вже й погано, у нього трохи болить пах. Чесно кажучи, він добре дограв у матчі з Сандердлендом, він відчув це досить рано. За останні три тижні він грав у футбол більше, ніж за довгий час, тому не дивно, що він відчував легкий біль.

Нічого серйозного, це виведе його з гри завтра увечері і, ймовірно, на вихідні, знаючи, що одразу після цього вікно для міжнародних матчів.

З Олександром та Дугласом Луїсом ми не поспішатимемо та переконаємося, що вони будуть готові до наступного періоду ігор", – сказав Постекоглу.

Напередодні буда інформація, що Зінченко не зможе допомогти збірній України у поєдинках кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти команд Ісландії та Азербайджану.

Нагадаємо, Олександр Зінченко виступає за Ноттінгем Форест на правах оренди. У поточному сезоні в його активі 4 матчі, без результативних дій.

Олександр Зінченко Ноттінгем Форест Енджі Постекоглу Анге Постекоглу

Анге Постекоглу

Курйоз на пресконференції: новий тренер Ноттінгема переплутав Зінченка з Шевченком
Я хочу трофеїв, – Постекоглу розповів про плани на чолі Ноттінгема
Відомо, чи зіграє Зінченко проти Арсенала в матчі 4 туру АПЛ
Зінченко отримав нового наставника: Ноттінгем очолив чинний переможець Ліги Європи
Довго не думав: Постекоглу погодився очолити англійський клуб з єврокубків

Останні новини