Тренер Ноттінгема підтвердив травму Зінченка
Головний тренер Ноттінгем Форест Анже Постекоглу назвав терміни повернення українського захисника Олександра Зінченка.
Цитує наставника ВВС.
Футболіст імовірно пропустить два наступні поєдинки команди – проти Мідтьюлланда у Лізі Європи та проти Ньюкасла в АПЛ.
"Йому не так вже й погано, у нього трохи болить пах. Чесно кажучи, він добре дограв у матчі з Сандердлендом, він відчув це досить рано. За останні три тижні він грав у футбол більше, ніж за довгий час, тому не дивно, що він відчував легкий біль.
Нічого серйозного, це виведе його з гри завтра увечері і, ймовірно, на вихідні, знаючи, що одразу після цього вікно для міжнародних матчів.
З Олександром та Дугласом Луїсом ми не поспішатимемо та переконаємося, що вони будуть готові до наступного періоду ігор", – сказав Постекоглу.
Напередодні буда інформація, що Зінченко не зможе допомогти збірній України у поєдинках кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти команд Ісландії та Азербайджану.
Нагадаємо, Олександр Зінченко виступає за Ноттінгем Форест на правах оренди. У поточному сезоні в його активі 4 матчі, без результативних дій.