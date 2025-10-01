Тренер Ноттінгема підтвердив травму Зінченка

Головний тренер Ноттінгем Форест Анже Постекоглу назвав терміни повернення українського захисника Олександра Зінченка.

Цитує наставника ВВС.

Футболіст імовірно пропустить два наступні поєдинки команди – проти Мідтьюлланда у Лізі Європи та проти Ньюкасла в АПЛ.

"Йому не так вже й погано, у нього трохи болить пах. Чесно кажучи, він добре дограв у матчі з Сандердлендом, він відчув це досить рано. За останні три тижні він грав у футбол більше, ніж за довгий час, тому не дивно, що він відчував легкий біль.

Нічого серйозного, це виведе його з гри завтра увечері і, ймовірно, на вихідні, знаючи, що одразу після цього вікно для міжнародних матчів.

З Олександром та Дугласом Луїсом ми не поспішатимемо та переконаємося, що вони будуть готові до наступного періоду ігор", – сказав Постекоглу.