Барселона програла дебютанту, чинний чемпіон перервав триматчеву серію поразок у Євролізі

Олексій Погорелов — 16 жовтня 2025, 23:56
euroleaguebasketball.net

Сьогодні, 16 жовтня, програма п'ятого туру регулярного сезону Євроліги-2025/26 стартувала чотирма матчами. 

Першими на паркет вийшли гравці Дубаю та Барселони, яка не може налагодити переможний ритм. Так сталося і цього разу: каталонський колектив зазнав поразки від дебютанта турніру з рахунком 78:83.

Пізніше у Каунасі місцевий Жальгіріс приймав Мілан, який також має певні проблеми на старті сезону. Але італійці здобули свою другу перемогу, обігравши суперника 89:78.

Серйозні проблеми переслідували чинного переможця Євроліги в особі Фенербахче – підопічні Шарунаса Ясікявічюса йшли на серії з трьох поразок поспіль. Перервати невдалий стрік "допомогла" Баварія, яка була розгромлена з рахунком 73:88.

У заключному поєдинку даного ігрового дня у Белграді зійшлися Маккабі Тель-Авів та Олімпіакос. Команди подарували вболівальникам найщільнішу боротьбу вечора, переможець матчу визначився у клатчі: по ходу четвертої чверті греки зуміли не просто відіграти 13-очкове відставання, а й вирвати перемогу 95:94. 

Євроліга-2025/26 – регулярний сезон
5 тур, 16 жовтня

Дубай – Барселона 83:78 (24:15, 9:19, 25:22, 25:22)

Жальгіріс – Мілан 78:89 (21:13, 21:26, 19:24, 17:26)

Фенербахче – Баварія 88:73 (14:20, 23:12, 25:14, 26:27)

Маккабі – Олімпіакос 94:95 (24:22, 24:18, 22:25, 24:30)

Турнірна таблиця Євроліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що юний проспект Барселони Нікола Кустуріца став наймолодшим дебютантом чемпіонату Іспанії за всю історію клубу.

Барселона баскетбол Дубай Євроліга Європа Мілан Олімпіакос Фенербахче Маккабі Тель-Авів Жальгіріс Баварія Мюнхен

