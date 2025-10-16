Барселона програла дебютанту, чинний чемпіон перервав триматчеву серію поразок у Євролізі

Сьогодні, 16 жовтня, програма п'ятого туру регулярного сезону Євроліги-2025/26 стартувала чотирма матчами.

Першими на паркет вийшли гравці Дубаю та Барселони, яка не може налагодити переможний ритм. Так сталося і цього разу: каталонський колектив зазнав поразки від дебютанта турніру з рахунком 78:83.

Пізніше у Каунасі місцевий Жальгіріс приймав Мілан, який також має певні проблеми на старті сезону. Але італійці здобули свою другу перемогу, обігравши суперника 89:78.

Серйозні проблеми переслідували чинного переможця Євроліги в особі Фенербахче – підопічні Шарунаса Ясікявічюса йшли на серії з трьох поразок поспіль. Перервати невдалий стрік "допомогла" Баварія, яка була розгромлена з рахунком 73:88.

У заключному поєдинку даного ігрового дня у Белграді зійшлися Маккабі Тель-Авів та Олімпіакос. Команди подарували вболівальникам найщільнішу боротьбу вечора, переможець матчу визначився у клатчі: по ходу четвертої чверті греки зуміли не просто відіграти 13-очкове відставання, а й вирвати перемогу 95:94.

Євроліга-2025/26 – регулярний сезон

5 тур, 16 жовтня

Дубай – Барселона 83:78 (24:15, 9:19, 25:22, 25:22)

Жальгіріс – Мілан 78:89 (21:13, 21:26, 19:24, 17:26)

Фенербахче – Баварія 88:73 (14:20, 23:12, 25:14, 26:27)

Маккабі – Олімпіакос 94:95 (24:22, 24:18, 22:25, 24:30)

Турнірна таблиця Євроліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що юний проспект Барселони Нікола Кустуріца став наймолодшим дебютантом чемпіонату Іспанії за всю історію клубу.