Євроліга може виключити АСВЕЛ зі складу учасників прямо по ходу сезону

Французький АСВЕЛ може втратити своє місце у складі учасників Євроліги раніше запланованого.

Про це повідомляє Eurohoops.

Згідно з джерелом, керівництво Євроліги розглядає варіант із виключенням АСВЕЛа прямо по ходу нинішнього сезону через порушення фінансових правил.

Зазначається, що зарплатний фонд клубу не дотягує до визначеної "підлоги" на рівні 5,85 мільйона євро, що становить 30% від прибутку для клубів із ліцензією А. Наразі АСВЕЛ витрачає на зарплати гравців 4,55 мільйона.

Таким чином, керівництво Євроліги має законне право покарати АСВЕЛ, позбавивши його права на участь у турнірі або не запропонувавши йому продовжити ліцензію. Повідомляється, що це питання вже обговорювалося на нещодавньому засіданні правління Євроліги.

Нагадаємо, що АСВЕЛ збирається залишити Євролігу після сезону-2025/26. Французький колектив хоче перечекати один рік у Лізі чемпіонів ФІБА, після чого приєднатися до ліги НБА у Європі.

Раніше стало відомо про атаку вболівальників італійського клубу на автобус суперників, в результаті чого загинув водій транспорту.