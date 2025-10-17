Велику Британію відсторонили від участі у міжнародних змаганнях

Британська федерація баскетболу (BBF) підтвердила відсторонення чоловічої збірної Великої Британії від міжнародних змагань, а також тимчасове призупинення її повноважень визнавати або ліцензувати професійні ліги.

Про це повідомляє BasketNews.

Дане рішення ухвалено після створення Робочої групи ФІБА для нагляду за поточною ситуацією в Британській професійній чоловічій лізі.

ФІБА оголосила про тимчасові заходи, спрямовані на відновлення регуляторної цілісності та забезпечення сталого управління чоловічим баскетболом у Великій Британії.

Члени правління BBF та ключові співробітники зустрілися з FIBA, підтвердивши своє спільне зобов'язання повернути прозорість, стабільність та впевненість у спорт. BBF підтвердила, що відсторонення не впливає на жіночу національну збірну чи її майбутні ігри.

ФІБА втрутилася у справи чоловічого баскетболу Великої Британії після того, як клуби Суперліги баскетболу (SLB) подали позов проти BBF. Керівництво ліги видало 15-річну ліцензію на проведення нового професійного змагання GBB League Ltd (GBBL), консорціуму, очолюваному американським бізнесменом Маршаллом Глікманом.

Однак дев'ять клубів, які створили Суперлігу баскетболу, після розпаду Британської баскетбольної ліги у 2024 році відмовилися приєднатися, стверджуючи, що тендерний процес, проведений національним керівним органом, був зловживанням його домінуючим становищем, "незаконним та фатально недосконалим".

BBF рішуче заперечила ці заяви, заявивши, що видала "тимчасову ліцензію" Суперлізі баскетболу лише для подолання розриву до видачі довгострокової ліцензії.

Варто зазначити, що в результаті даного рішення ФІБА не відбудеться матч Великої Британії проти Литви (27 листопада) в основному раунді кваліфікації чемпіонату світу 2027 року. Британці також не гратимуть у виїзних поєдинках цього міжнародного вікна.

Чоловіча збірна Великої Британії була одним з учасників Євробаскету, який проходив минулого літа. Британці посіли останнє місце у своїй групі, вигравши тільки один матч.

