АСВЕЛ залишить Євролігу після сезону-2025/26, клуб хоче приєднатися до європейського проєкту НБА

Нинішній сезон стане останнім для французького АСВЕЛа у складі Євроліги.

Про це повідомляє французьке видання Le Progres.

За інформацією джерела, АСВЕЛ повторить шлях берлінської Альби: французи не збираються продовжувати ліцензію на участь у Євролізі, яку вони залишать після сезону-2025/26. У наступному році АСВЕЛ приєднається до Ліги чемпіонів ФІБА. Це рішення пов'язане з наростаючим розчаруванням через фінансові втрати.

Вважається, що участь у Лізі чемпіонів допоможе клубу стабілізувати своє фінансове становище і може стати містком до дової ліги, яку НБА та ФІБА створять у Європі.

Нещодавно у Лондоні відбулася зустріч власника АСВЕЛа та легенди НБА Тоні Паркера з представниками майбутньої "НБА Європа", у якій французам ніби пообіцяли місце 1 з 12 засновників ліги.

Також повідомляється, що шляхом АСВЕЛА навряд чи піде Монако, який скептично відноситься до нового майбутнього європейського проєкту.

Нагадаємо, що комісар НБА Адам Сільвер сказав, коли варто очікувати на запуск "вбивці" Євроліги.

Раніше стало відомо, що наступного року Євроліга піде на чергове розширення.