Ярмолюк проти Ліверпуля, реабілітація Забарного, Ванат та Циганков у гонитві за другою перемогою Жирони

Сьогодні, 25 жовтня, у топових чемпіонатах Європи проходитимуть матчі за участі команд, у стартових складах яким мають з'явитися українські футболісти.

Першими на футбольному полі даного ігрового дня мають вийти Владислав Ванат та Віктор Циганков, чия Жирона готується зіграти проти Реала Ов'єдо. Участь у цьому матчі воротаря каталонція Владислава Крапивцова менш ймовірна.

Потім у чемпіонаті Франції може зіграти центрбек збірної України Ілля Забарний – його ПСЖ гостюватиме у Бреста. Останні кілька поєдинків були невдалими у виконанні молодого захисника. Головний тренер парижан Луїс Енріке може надати йому можливість реабілітуватися за попередні матчі.

Останнім серед українців у Топ-5 ліг Європи зіграє хавбек англійського Брентфорда Єгор Ярмолюк, у якого буде надскладне випробовування у вигляді Ліверпуля.

Розклад матчів українців у Топ-5 ліг Європи (25 жовтня)

15:00 Жирона – Реал Ов'єдо (Ла Ліга, 10 тур);

18:00 Брест – ПСЖ (Ліга 1, 9 тур);

22:00 Брентфорд – Ліверпуль (АПЛ, 9 тур).

Нагадаємо, що сьогодні, 25 жовтня, також проходитимуть три матчі десятого туру Української Прем'єр-ліги.