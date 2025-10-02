Три нереалізованих пенальті, з яких два від Довбика: Рома програла Ліллю у 2-му турі Ліги Європи

У четвер, 2-го жовтня, стартував 2-й тур основного етапу Ліги Європи сезону-2025/26.

У першому ігровому слоті було зіграно дев'ять поєдинків, зокрема Рома Артема Довбика зустрічалася з Ліллем, у складі якої виступає ексфорвард Арсенала та Челсі Олів'є Жиру. "Вовки" зазнали поразки з мінімальним рахунком.

Український нападник вийшов на заміну у середині другого тайму і не зміг реалізувати пенальті за 7 хвилин до фінального свистка. Причому пробивав Артем двічі, адже голкіпер суперників двічі вийшов за лінію воріт. Третю спробу вже дали Суле, але і він не зміг переграти воротаря Лілля.

Згодом боротьбу продовжать представники АПЛ – Ноттінгем Форест вдома прийматиме Мідтьюлланд, а Астон Вілла вирушить в гості до Феєнорда. Зазначимо, що "лісникам" не допоможе Олександр Зінченко, який напередодні отримав травму.

Ліга Європи – основний етап

2 тур, 2 жовтня

Болонья – Фрайбург 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Орсоліні, 1:1 – 57 Адаму (пен)

Бранн – Утрехт 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 41 Магнуссон

Вікторія Плзень – Мальме 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 34 Видра, 2:0 – 44 Дуросінмі, 3:0 – 53 Спачил

Вилучення: 39 – Йонсен (Мальме), 58 – Дошкі (Вікторія)

Лудогорець – Бетіс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 31 Ло Чельсо, 0:2 – Сон 53 (аг)

Панатінаїкос – Гоу Ехед Іглз 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 56 Свідерський, 1:1 – 75 Сміт, 1:2 –82 Сміт

Рома – Лілль 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 6 Гаральдссон

Нереалізований пенальті: 85 – Суле

Селтік – Брага 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 21 Орта, 0:2 – 85 Гонсало

Стяуа – Янг Бойз 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 11 Монтейро, 0:2 – 36 Монтейро

Фенербахче – Ніцца 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 3 Акттюркоглу, 2:0 – 25 Актюркоглу, 2:1 – 37 Кевін (пен)

22:00 Базель – Штутгарт

22:00 Генк – Ференцварош

22:00 Ліон – Зальцбург

22:00 Маккабі Тель-Авів – Динамо Загреб

22:00 Ноттінгем Форест – Мідтьюлланд

22:00 Порту – Црвена Звезда

22:00 Сельта – ПАОК

22:00 Феєнорд – Астон Вілла

22:00 Штурм Грац – Рейнджерс

Напередодні завершились матчі другого туру Ліги чемпіонів, а Ілля Забарний отримав найкращу оцінку в матчі Барселона – ПСЖ.