Зле Динамо проти Металіста 1925, Шахтар зіграє з ЛНЗ у 8 турі УПЛ
Сьогодні, 5 жовтня, програма 8 туру Української Прем'єр-ліги закриватиметься трьома поєдинками.
Ігровий день відкриватиме протистояння Кривбасу та Кудрівки. У разі перемоги дебютант вищого українського дивізіону наздожене за очками команду Патріка Ван Леувена, яка посідає шосте місце турнірної таблиці з 13 балами.
Потім у Києві відбудеться центральний матч 8 туру УПЛ: Динамо проти Металіста 1925, битва другої та четвертої команд чемпіонату, яких розділяє всього одне очко.
А в останній зустрічі лідер УПЛ в особі донецького Шахтаря зіграє з черкаським ЛНЗ, який сподіватиметься вперше у своїй історії не програти "гірникам", до цього поступивщись у всіх чотирьох матчах між командами.
Чемпіонат України з футболу – УПЛ
8 тур, 5 жовтня
- 13:00 Кривбас – Кудрівка
- 15:30 Динамо – Металіст 1925
- 18:00 Шахтар – ЛНЗ
Турнірна таблиця УПЛ
Нагадаємо, що раніше цього тижня Динамо та Шахтар стартували в основному етапі Ліги конференцій: кияни без шансів програли Крістал Пелес, у той час як доннечани з боєм переграли Абердін.