Зле Динамо проти Металіста 1925, Шахтар зіграє з ЛНЗ у 8 турі УПЛ

Сьогодні, 5 жовтня, програма 8 туру Української Прем'єр-ліги закриватиметься трьома поєдинками.

Ігровий день відкриватиме протистояння Кривбасу та Кудрівки. У разі перемоги дебютант вищого українського дивізіону наздожене за очками команду Патріка Ван Леувена, яка посідає шосте місце турнірної таблиці з 13 балами.

Потім у Києві відбудеться центральний матч 8 туру УПЛ: Динамо проти Металіста 1925, битва другої та четвертої команд чемпіонату, яких розділяє всього одне очко.

А в останній зустрічі лідер УПЛ в особі донецького Шахтаря зіграє з черкаським ЛНЗ, який сподіватиметься вперше у своїй історії не програти "гірникам", до цього поступивщись у всіх чотирьох матчах між командами.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

8 тур, 5 жовтня

13:00 Кривбас – Кудрівка

15:30 Динамо – Металіст 1925

18:00 Шахтар – ЛНЗ

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що раніше цього тижня Динамо та Шахтар стартували в основному етапі Ліги конференцій: кияни без шансів програли Крістал Пелес, у той час як доннечани з боєм переграли Абердін.