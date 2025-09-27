АПЛ. Брентфорд з асистом Ярмолюка переграв МЮ, Ліверпуль програв Крістал Пелес, Ноттінгем із Зінченком поступився Сандерленду

Сьогодні, 27 вересня, низкою матчів стартував 6-й тур Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, вже у першому поєдинку ігрового дня Брентфорд Єгора Ярмолюка завдав поразки Манчестер Юнайтед. Український півзахисник "бджіл" вийшов з перших хвилин та відіграв всю зустріч. За Брентфорд дублем відзначився Тьяго, на що підопічні Аморіма відповіли дебютним голом від Шешка, однак на більше "червоних дияволів" не вистачило. Ба більше, у другому таймі господарі поля забили втретє – на 90+6 хвилині остаточний результат встановив Єнсен, який вийшов на заміну під завершення зустрічі, а гольову передачу віддав саме Ярмолюк, для якого ця результативна дія стала першою за час виступів за "бджіл".

Чинний чемпіон Англії Ліверпуль втратив перші очки у новому сезоні, програвши Крістал Пелес. Ісмаїла Сарр відкрив рахунок на самому початку матчу, але "червоних" від поразки майже врятував Федеріко К'єза. Варто відзначити гру рукою від Мохамеда Салаха під час взяття воріт, яку не помітили навіть після перегляду ВАР. Втім, перемогу здобули все ж "склярі" – на восьмій доданій хвилині голом відзначився Едді Нкетіа.

Дубль з автоголів від Максіма Естева допоміг Манчестер Сіті розгромити Бернлі. Француз став лише третім гравцем за останні 10 років, який відзначився таким "досягненням".

Челсі, який грав майже весь другий тайм вдесятьох через видалення Чалоби, не втримав перемогу над Брайтоном – на 77-й хвилині рахунок зрівняв Дані Велбек, а у доданий арбітром час Де Кейпер та той-таки Велбек встановили остаточний рахунок – 1:3.

Ноттінгем Форест все ще не може вийти з кризи – "лісники" з Олександром Зінченком у складі програли новачку елітного дивізіону Сандерленду. Єдиний гол в матчі забив Альдерете.

В заключному матчі ігрового дня Тоттенгем вдома гратиме з Вулвергемптоном – стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

6 тур, 27 вересня

Брентфорд – Манчестер Юнайтед 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 8 Тьяго, 2:0 – 20 Тьяго, 2:1 – 21 Шешко, 3:1 – 90+6 Єнсен

Крістал Пелес – Ліверпуль 2:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Сарр, 9, 1:1 – К'єза, 87, 2:1 – Нкетіа, 90+8

Челсі – Брайтон 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – Фернандес, 24, 1:1 – Велбек, 77, 1:2 – Де Кейпер, 90+2, 1:3 – Велбек, 90+10

Видалення: Чалоба, 53

Лідс – Борнмут 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Семеніо, 26, 1:1 – Родон, 37, 2:1 – Лонгстафф, 54, 2:2 – Крупі, 90+3

Манчестер Сіті – Бернлі 5:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Естев, 12 (автогол), 1:1 – Ентоні, 38, 2:1 – Нунес, 61, 3:1 – Естев, 65 (автогол), 4:1 – Голанд, 90, 5:1 – Голанд, 90+3

Ноттінгем Форест – Сандерленд 0:1 (0:1)

Гол: Альдерете, 38

Напередодні повідомлялося, що Манчестер Юнайтед проявляє серйозний інтерес до Єгора Ярмолюка.