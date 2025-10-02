Два нереалізованих від Довбика: Рома тричі не забила з пенальті Ліллю, зазнавши поразки у Лізі Європи

У четвер, 2 жовтня, відбувся матч 2-го туру основного етапу Ліги Європи, в якому Рома Артема Довбика поступилася Ліллю.

Французи забили швидкий гол на 6-й хвилині зусиллями Гаральдссона. "Вовки" могли врятувати нічию за 8 хвилин до фінального свистка, коли отримали право на пробиття пенальті.

Саме з цього почалася справжня комедія: пенальті довірили пробити Довбику, який з'явився на полі на 78-й хвилині матчу. Втім, українець двічі не зміг переграти голкіпера "догів" Озера (той двічі перед ударом виходив за лінію воріт). Після цього Гасперіні віддав 3-тю спробу Матіасу Суле, втім і він не змг пробити з точки воротаря Лілля. У підсумку матч завершився поразкою "вовків" з рахунком 0:1.

У поточному сезоні Довбик забив 1 гол у 5 матчах.