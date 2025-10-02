Забарний заробив найкращу оцінку в матчі Барселона – ПСЖ

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний отримав найвищу оцінку за матч 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів з Барселоною (2:1).

Про це йдеться у звіті аналітичного порталу SofaScore.

Українець, який відіграв увесь матч, отримав 7,7 бала за свою гру. Протягом поєдинку Забарний двічі виніс м'яч, заблокував два удари, здійснив 4 відбирання та один раз врятував ПСЖ, заблокувавши м'яч на лінії воріт.

Окрім цього, з шести дуелей 1 в 1 Забарний в п'ятьох виявився сильнішим. Точність передач українця також вражає – з 54 передач 52 виявились успішними (96%), також з двох дальніх пасів Іллі один знайшов дійшов до адресата.

Другим після Іллі Забарного за оцінками йде Нуну Мендеш, який відзначився гольовою передачею, та Ламін Ямаль.

Нагадаємо, що ПСЖ на останніх хвилинах вирвав гостьову перемогу в Барселони та має 6 очок з 6 в чинному розіграші Ліги чемпіонів.