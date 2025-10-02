Динамо у більшості поступилось Крістал Пелес на старті Ліги конференцій

Київське Динамо у номінальному домашньому поєдинку поступилось англійському Крістал Пелес у 1 турі основного етапу Ліги конференцій.

Матч завершився з рахунком 0:2.

Гості відкрили рахунок в середині першого тайму. Даніель Муньйос головою замкнув навіс на дальню штангу з лівого флангу від Єремі Піно.

У другій половині Крістал Пелес подвоїли перевагу у схожому стилі – Піно на фланзі розібрався з Володимиром Бражко та прострілив у воротарський майданчик, де першим на м'ячі опинився Едді Нкетіа та в дотик переправив його у сітку воріт.

На 76-й хвилині гри англійський клуб залишився у меншості. Хорватський захисник Борно Соса за дві хвилини заробив дві жовті картки.

"Біло-сині" не змогли скористатися чисельною більшістю, не створивши небезпеки біля воріт Пелес.

Ліга конференцій – основний етап

1 тур, 2 жовтня

Люблін, Польща

Динамо Київ – Крістал Пелес 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 31 Муньйос, 0:2 – 58 Нкетіа

Динамо: Нещерет, Михавко (Волошин, 33), Тіаре, Біловар, Тимчик (Караваєв, 81), Бражко, Ярмоленко (Огундана, 67, Яцик (Піхальонок, 67), Шапаренко (Бленуце, 81), Дубінчак, Герреро

Крістал Пелес: Гендерсон, Річардс, Лакруа, Геї, Соса, Г'юз (Лерма, 52), Вортон, Муньйос (Кардінес, 88), Камада (Девенні, 67), Матета (Нкетіа, 67), Піно (Сарр, 67)

Вилучення: 76 Соса (друга жовта картка)

У наступному турі Ліги конференцій кияни зустрінуться з турецьким Самсунспором. Гра відбудеться 23 жовтня.