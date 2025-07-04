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Учасник Ліги конференцій підпише центрального захисника Кривбаса – ЗМІ

Олексій Мурзак — 4 липня 2025, 11:35
Учасник Ліги конференцій підпише центрального захисника Кривбаса – ЗМІ
Олександр Романчук
ФК Кривбас

Центральний захисник Кривбаса Олександр Романчук продовжить кар'єру в румунському чемпіонаті.

Про це повідомляє Prosport.ro.

За інформацією видання, гравця підпише КСК Крайова. Зазначається, що вчора, 3 червня, Романчук мав прибути в Румунію для підписання 3-річного контракту з новим клубом.

Джерело додає, що Крайова виплатить Кривбасу трансферну компенсацію, оскільки захисник має чинний контракт із криворіжцями до літа 2027 року.

Романчук перейшов у Кривбас з угорського Дебрецена влітку 2024-го. У минулому сезоні провів за команду 30 матчів, відзначившись оним голом.

Щодо Крайови, то клуб посів 3-е місце в чемпіонській групі чемпіонату Румунії та зіграє у Лізі конференцій.

Раніше Кривбас оголосив про підписання першого літнього новачка.

У це міжсезоння клуб з Кривого Рогу вже залишили сім гравців: Юрій Вакулко, Андрій Кліщук, Даніель Соса, Володимир Якімець, Андрій Понєдєльнік, Дмитро Хомченовський та Максим Луньов.

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