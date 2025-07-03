Кривбас оголосив про підписання першого літнього новачка

Криворізький Кривбас презентував перше підписання у літнє міжсезоння.

Про це клуб інформує на своєму сайті.

Гравцем команди став 23-річний хорватський лівий захисник Анте Бекавач. Контракт з футболістом укладено терміном на 3 роки.

Попередній клуб Бекавача – Посушʼє з Боснії і Герцоговини. До цього він грав за хорватські клуби.

Бекавач може зіграти і ліворуч у півзахисті. В Кривбасі виступатиме під номером 5.

Раніше колишній нападник Кривбаса підписав контракт з Актобе.