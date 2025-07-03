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Кривбас оголосив про підписання першого літнього новачка

Андрій Мошкун — 3 липня 2025, 14:32
Кривбас оголосив про підписання першого літнього новачка
ФК Кривбас

Криворізький Кривбас презентував перше підписання у літнє міжсезоння.

Про це клуб інформує на своєму сайті.

Гравцем команди став 23-річний хорватський лівий захисник Анте Бекавач. Контракт з футболістом укладено терміном на 3 роки.

Попередній клуб Бекавача – Посушʼє з Боснії і Герцоговини. До цього він грав за хорватські клуби.

Бекавач може зіграти і ліворуч у півзахисті. В Кривбасі виступатиме під номером 5.

Раніше колишній нападник Кривбаса підписав контракт з Актобе.

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