Кривбас оголосив про підписання першого літнього новачка
ФК Кривбас
Криворізький Кривбас презентував перше підписання у літнє міжсезоння.
Про це клуб інформує на своєму сайті.
Гравцем команди став 23-річний хорватський лівий захисник Анте Бекавач. Контракт з футболістом укладено терміном на 3 роки.
Попередній клуб Бекавача – Посушʼє з Боснії і Герцоговини. До цього він грав за хорватські клуби.
Бекавач може зіграти і ліворуч у півзахисті. В Кривбасі виступатиме під номером 5.
Раніше колишній нападник Кривбаса підписав контракт з Актобе.