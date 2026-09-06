Не вистачило досвіду: ван Леувен – про нічию з Колосом в УПЛ

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен пояснив нічию з Колосом (2:2) у межах 5 туру чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

Криворіжці вели з рахунком 2:1, але пропустили у компенсований час, граючи на той момент у більшості.

"Думаю, ми добре провели перший тайм. Намагалися одразу увійти в гру, забили гол, але водночас пропустили після епізоду з грою рукою. На мою думку, цей гол не мав бути зарахований. Я не розумію, навіщо нам VAR, якщо в таких моментах не помічають очевидного порушення. За рахунку 1:1 ми забили другий гол, але потім усі бачили, як в кінці гри суперник виконав довгу передачу. Наші два центральні захисники виявилися недостатньо готовими, щоб виграти це єдиноборство, а воротар також мав краще відреагувати на ситуацію. Думаю, ці три футболісти повинні детально проаналізувати цей епізод, адже саме через нього ми втратили перемогу на останній хвилині", – сказав нідерландський фахівець.

Тренер вважає, що його команді у вирішальний момент не вистачило досвіду.

"Нам не вистачає досвіду, і особливо у вирішальні моменти. Коли ми ведемо в рахунку й залишаються останні хвилини, потрібно діяти більш зріло та прагматично. Такий досвід приходить лише з матчами. Сподіваюся, ми зробимо правильні висновки з цієї гри.", – підсумував ван Леувен.

Кривбас наразі розмістився на дев'ятому рядку турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 5 очок. Свій наступний поєдинок криворіжці проведуть 8 вересня – у межах Кубка України вони зустрінуться з Олімпією (Савінці).