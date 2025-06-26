Кривбас на зборах в Словенії перегляне хорватського захисника – джерело

Кривбас на зборах в Словенії перегляне хорватського захисника Анте Бекавача.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Останнім клубом футболіста був Посуш'є, який він залишив на правах вільного агента.

Зазначається, що 23-річний Бекавач має закрити проблемну позицію лівого фулбека, де Патрік ван Леувен певний час не зможе розраховувати на Івана Дібанго, який відновлюється після складної операції.

Раніше повідомлялося, що Кривбас не скористався опцією викупу півзахисника Клемента Фердинанда Чігозе Ікенни.

У це міжсезоння Кривбас уже залишили сім гравців: Юрій Вакулко, Андрій Кліщук, Даніель Соса, Володимир Якімець, Андрій Понєдєльнік, Дмитро Хомченовський та Максим Луньов.