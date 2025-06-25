Кривбас не скористався опцією викупу півзахисника Левськи

Кривбас не скористався опцією викупу півзахисника Клемента Фердинанда Чігозе Ікенни.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Після закінчення терміну оренди нігерієць повернеться до болгарського Левськи.

Ікенна перейшов у криворізький клуб у березні цього року. З того часу він встиг зіграти 7 матчів.

Півзахисник розпочинав професійну кар'єру в Хорватії – Загорець, Дубрава. З літа минулого року – гравець Левськи, контракт з яким розрахований на три роки.

Раніше Кривбас визначився зі ще одним суперником на зборах у словенському місті Брежице.

Нагадаємо, сезон 2024/25 клуб завершив на 5-му місці. Напередодні команду очолив нідерландський тренер Патрік Ван Леувен, який змінив на цій посаді Юрія Вернидуба.