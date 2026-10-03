Кривбас продовжив контракт із перспективним півзахисником

Кривбас оголосив про продовження співпраці з 19-річним півзахисником Тимуром Бутенком.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Нова угода розрахована на чотири роки.

Бутенко приєднався до Кривбаса U-19 у 2023 році. За юнацьку команду він провів 67 матчів та забив 11 голів упродовж 2023–2026 років.

До основного складу півзахисника почали залучати у 2024 році. На дорослому рівні він дебютував у матчі Української Прем'єр-ліги проти Миная.

Станом на 1 червня 2026 року в активі футболіста 5 поєдинків за основну команду, усі – в чемпіонаті України, 1 результативна передача.

Напередодні Українська Прем'єр-ліга визначила нову дату матчу шостого туру чемпіонату між Кривбасом та Харковом.