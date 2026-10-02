Шахтар впевнено обіграв Кривбас у товариському поєдинку
ФК Кривбас
У п'ятницю, 2 жовтня, донецький Шахтар здобув перемогу над криворізьким Кривбасом у межах товариського матчу.
Зустріч завершилася із рахунком 3:0.
Першим голом відзначився Аліссон на 15-й хвилині. 21-річний бразильський нападник вправно обійшов центральних захисників та ефектно поцілив у дев'ятку воріт Хоми.
А вже під завершення першого тайму Хома пропустив пас від свого партнера та впустив м'яч у свої ж ворота. На 77-й хвилині Обах встановив фінальний рахунок гри.
Товариський матч
2 жовтня
Шахтар – Кривбас – 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 15 Аліссон, 2:0 – 42 Підгурський (автогол), 3:0 – 77 Обах.
Нагадаємо, що напередодні уболівальники "гірників" визнали Ізакі Сілву найкращим гравцем команди у вересні.