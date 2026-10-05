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Захисник Кривбаса потрапив до списку зимових трансферних цілей турецького клубу

Олексій Мурзак — 5 жовтня 2026, 19:50
Захисник Кривбаса потрапив до списку зимових трансферних цілей турецького клубу
Володимир Вілівальд
ФК Кривбас

Трабзонспор розглядає центрального захисника Кривбаса Володимира Вілівальда як можливе підсилення під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє турецьке видання Taka Gazete.

За інформацією джерела, керівництво клубу обговорює зимові трансфери з головним тренером Томасом Рейсом. Український оборонець увійшов до переліку кандидатів, яких аналізує німецький фахівець.

Вілівальда розглядають з огляду на можливий відхід Стефана Савича, контракт якого, за даними видання, завершується наприкінці сезону. Також Трабзонспор враховує ймовірність отримання пропозицій щодо нігерійського захисника Чібуїке Нваїву.

У клубі бачать в українцеві перспективне підсилення на майбутнє. Важливу роль у подальших діях Трабзонспора має відіграти оцінка Рейса.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор також цікавиться українським хавбеком Артемом Бондаренком

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