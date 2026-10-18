ЛНЗ на виїзді розгромив Кривбас у 9 турі УПЛ

Черкаський ЛНЗ здолав Кривбас у виїзному матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Гості вийшли вперед уже на сьомій хвилині. Теді Цара ударом в один дотик переправив м'яч у сітку воріт після передачі Віталія Романа.

У середині другого тайму перевагу ЛНЗ закріпив Папе Нідіага Яде. Він замкнув дальню стійку після прострілу Коді Девіда.

На 77-й хвилині гра була перервана через повітряну тривогу. Після поновлення поєдинку до розгрому справу довів Колі Девід, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Чемпіонат України – УПЛ

9-й тур, 18 жовтня

Кривбас – ЛНЗ 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 7 Цара, 0:2 – 70 Ндіага, 0:3 – 85 Девід

Кривбас: Кемкін, Машаду, Вілівальд, Джиммі, Боржес, Лін (Рівас, 46), Шевченко, Підгурський (Герберт, 46), Наві, Каменський (Сек, 66), Сатчвелл (Мулик, 77)

ЛНЗ: Ледвій, Роман, Горін, Слюбик, Драмбаєв, Кузик (Девід, 58), Якубу (Тлумак, 87), Дідик, Таллес (Твердохліб, 70), Ндіага (Доник, 87), Цара (Пасія, 70)

Попередження: Шевченко, 65

Зазначимо, що ця перемога стала четвертою для ЛНЗ в сезоні в УПЛ-2026/27 та дозволила наблизитись до лідируючої групи. Кривбас залишився на 14-й сходинці в турнірній таблиці.

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Нагадаємо, що дев'ятий тур УПЛ розбитий на чотири ігрові дні. Його програму завершить зустріч Харкова та Лівого Берега 19 жовтня.