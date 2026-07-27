Тим, хто витрачає свій час, знайдіть хвилинку, щоб помедитувати та помолитися: Інфантіно написав листа критикам ЧС-2026

Президент ФІФА Джанні Інфантіно написав листа критикам цьогорічного чемпіонату світу, в котрому зазначив, що у той час, як найвищий футбольний орган у світі перебував на "передовій" подій, осудники біля своїх екранів поширювали ненависть до мундіалю. Також функціонер попросив людей не сіяти злість, а знайти час для молитви на медитації.

Відповідний пост він розмістив у своєму Інстаграм.

"Усім, хто пропустив нашу прекрасну гру, емоції, святкування, сміх, сльози, розчарування та радість. Усім вам, хто не зміг побачити, як діти, малюки, бабусі й дідусі та батьки зібралися разом заради цієї прекрасної гри, я кажу: шкода, що матчі вже закінчилися, і шкода, що ви пропустили всю цю радість та єдність. Шкода, що ви були настільки охоплені ненавистю та критикою, що пропустили все це. Тим, хто, сидячи за своїми ручками та паперами, за своїми екранами, поширює ненависть і неправдиві чутки, я хочу сказати: поки ви сидите в тіні, ми у ФІФА перебуваємо на передовій – організовуємо, наполегливо працюємо та влаштовуємо найкраще шоу у світі".

За словами Інфантіно, його організація забезпечила вжила стовідсоткових заходів безпеки під час світової першості.

"Поки ви ховаєтеся, ми мандруємо вулицями Канади, Мексики та Сполучених Штатів, спілкуємося з уболівальниками, взаємодіємо з людьми та дбаємо про безпеку кожного. Поки ви роз'єднуєте, ми об'єднуємо. Ми не зіткнулися ні з насильством, ні з інцидентами, – 100% безпеки та захищеності, лише радість і щастя! Сім мільйонів людей із понад 200 країн насолоджувалися турніром у 16 фантастичних містах та на стадіонах: жодних інцидентів, жодної ворожості, жодного насильства – лише радість, емоції, щастя, єдність і згуртованість".

56-річний президент Міжнародної федерації футболу попросив людей, які витрачають час на критику його організації, щоб вони витратили хвилину на молитву, роздуми та медитацію

"Тим, хто витрачає свій час і енергію на те, щоб ненавидіти нас, прошу: знайдіть хвилинку, щоб задуматися, помедитувати, помолитися або подивитися футбольний матч і по-справжньому придивитися до облич, очей та емоцій. Нехай футбол підніметься над усією ненавистю".

Очільник ФІФА сказав, що коли говорять про людей, яким не дали візу, щоб вони могли потрапити до країн, які приймали матчі ЧС-2026, то забувають, що мільйонам осіб в цей час оформили перепустку.

"Ви згадали про тих кількох людей, яким відмовили у видачі віз, але проігнорували мільйони тих, кому їх видали, з усіх куточків світу. Адже футбол об'єднує світ, і цього літа це було вражаюче продемонстровано".

Зауважимо, що сомалійському арбітру Омар Артану відмовили у в'їзді до США для обслуговування матчів чемпіонату світу-2026 року. Суддю протягом 11 годин допитували американські імміграційні органи в міжнародному аеропорту Маямі, після чого таки не пустили його в США, де він мав обслуговувати матчі цьогорічного чемпіонату світу.

Пізніше арбітра призначили обслуговувати Суперкубок УЄФА, який відбудеться 12 серпня в австрійському Зальцбургу.

Також про проблеми з візами повідомляли футболісти збірної Ірану.

Адміністрація президента США Дональда Трампа пояснила недопуск Артана зв'язками з особами, вірогідно, приналежними до терористичних організацій.

Інфантіно згадав спірні суддівські рішення під час цього мундіалю. Також він не обминув стороною скасування дискваліфікації гравців, які за його твердженнями, розповсюджені серед найбільших ліг світу, утім, все одно викликають критику з боку деяких країн, коли це вчиняє його організація.

"Дійсно, "суперечливі" рішення суддів або "дивні" дисциплінарні санкції, такі як, наприклад, потенційно помилкові червоні чи жовті картки або подальші рішення не дискваліфікувати гравців у певних ситуаціях, є звичним явищем і широко сприймаються в деяких найбільших лігах світу. Цікаво, що саме ті країни, які застосовують такі практики, висловлюють критику".

Нагадаємо, що перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бельгії дисциплінарний комітет ФІФА після розмови Джанні Інфантіно з президентом США Дональдом Трампом призупинив дискваліфікацію Фоларіна Балогуна, що дозволило нападнику взяти участь у грі. Трамп публічно подякував ФІФА за це рішення.

Згодом президент ФІФА підтвердив факт цього діалогу з Трампом, але заперечив будь-яке втручання американського лідера у дисциплінарне провадження щодо Балогуна.

Рішення ФІФА викликало критику з боку УЄФА, де заявили, що такі дії футбольної організації перетнули "червоні лінії" чесної гри. Також цю ухвалу засудила Норвезька асоціація футболу, написавши відповідну скаргу до ФІФА.

Водночас президент УЄФА Александер Чеферін не відвідав фінал чемпіонату світу-2026 через суперечки з Міжнародною федерацією футболу. Однією з причин незадоволення словенського функціонера стало анулювання відсторонення Балогуна.