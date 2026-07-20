Чеферін не відвідав фінал ЧС-2026 через ситуацію з Балогуном та конфлікт з ФІФА

Александер Чеферін навмисне не відвідав фінал чемпіонату світу-2026 через ситуацію зі скасуванням дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна на тлі погіршення відносин з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Про це повідомляє The Times. Деталі додає talkSPORT.

Як зазначається, інцидент із Балогуном став останньою краплею у відносинах між Чеферіном та Інфантіно, через що словенський функціонер вирішив не відвідувати фінал цьогорічної світової першості між Іспанією та Аргентиною.

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій вже давно не згодний з рішеннями, які ухвалює ФІФА. Це стосується зокрема відмови у в'їзді в США сомалійському арбітру Омару Артану, ставлення до збірної Ірану протягом турніру та цінової політики щодо квитків на світову першість.

Також Чеферін виступає проти збільшення кількості учасників чемпіонату світу до 64 команд, про яке нещодавно розповідав Інфантіно.

Нагадаємо, що напередодні понад 200 асоціацій-членів ФІФА підтримали переобрання Інфантіно президентом Міжнародної федерації футболу на четвертий термін, попри занепокоєння через ситуацію зі скасуванням дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

Додамо, що після рішення щодо Балогуна УЄФА перейшов до публічної атаки на ФІФА, виступивши з офіційним релізом, у якому рішення щодо американського нападника різко критикується.

Водночас стало відомо, що в УЄФА хочуть змістити Інфантіно з посади президента.