Білий дім заявив, що сомалійському арбітру ЧС-2026 було заборонено в'їзд в країну через зв'язки з терористами

Адміністрація американського президента Дональда Трампа заявила, що відмова у в'їзді в країну сомалійському арбітру Омару Абдулкадіру Артану, який мав працювати на чемпіонаті світу 2026-го року, була накладена через знайдені зв'язки з особами, вірогідно, приналежними до терористичних організацій.

Про це повідомляє The Athletic.

"Під час додаткової перевірки, проведеної Митною та прикордонною службою (CBP), було виявлено негативну інформацію, зокрема про зв'язки з особами, підозрюваними у приналежності до терористичних організацій, що унеможливило допуск мандрівника до Сполучених Штатів відповідно до Закону про імміграцію та громадянство (INA). Цій особі було відмовлено у в'їзді та надано імміграційні форми, в яких вказано статтю закону, що застосовується для здійснення прискореного виселення згідно зі статтею 8235 INA. Адміністрація президента Трампа не дозволить жодній загрозі безпеці в'їхати до нашої країни – крапка".

Нагадаємо, раніше американські прикордонники відмовили Артану в допуску на територію США. Сомалі входить до переліку держав, на які в США поширюються обмеження на в'їзд.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно вже відреагував на ситуацію, яка склалася з сомалійським рефері. Він заявив, що людям потрібно заспокоїтися.