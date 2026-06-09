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Африканського арбітра ЧС-2026 не пустили в США

Олег Дідух — 9 червня 2026, 13:23
Африканського арбітра ЧС-2026 не пустили в США
Омар Абдулкадір Артан
Getty Images

Сомалійського арбітра Омара Абдулкадіра Артана, який має обслуговувати матчі чемпіонату світу 2026 року, не пустили в США.

Про це повідомляє CNN.

Артан після тривалого очікування таки отримав візу США, після чого вилетів до Штатів. Проте американські прикордонники відмовили йому у в'їзді, відправивши назад до Туреччини, не надавши пояснення своєму рішенню.

Очільник суддівського комітету Федерації футболу Сомалі направив звернення до ФІФА з приводу інциденту. ФІФА закликала країни-організатори ЧС-2026 бути більш гнучкими у візових питаннях.

Артан є одним із найкращих суддів Африки, він працював на фіналі Ліги чемпіонів АФК.

Раніше проблеми з отриманням американських віз виникли у представників збірної Ірану.

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